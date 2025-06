Extrémní Xiaomi si brzy vyzkouší každý. Objeví se tam, kde byste to nečekali

V sérii Gran Turismo se objevují vedle obvyklých silných sporťáků tradičně také zcela obyčejná auta, dodávky, nebo historické a velmi pomalé modely. Dosud se však v žádném díle neobjevilo nic z Číny. To se mění až letos s příchodem vozu Xiaomi SU7 Ultra do Gran Turisma 7.

Čínská auta obvykle nejsou něco, co bychom našli v závodních počítačových hrách. Důvodů je více, ale tím hlavním je to, že se očekávají spíše rychlejší modely, kterých bylo v Číně poskrovnu. Vliv má samozřejmě i relativní neznámost čínských značek, takže když se například Chery snažilo dostat do Gran Turisma, byli odmítnuti právě z tohoto důvodu.

Jenže dnes je situace trochu jiná a třeba Xiaomi SU7 Ultra je nejen dostatečně rychlé, ale už i známé. A tak došlo na to, že se právě tento vůz objeví jako vůbec první čínský model ve hře Gran Turismo 7 na Playstation 4 a 5. Následovat jej bude Xiaomi Vision Gran Turismo, tedy model vyvinutý v rámci spolupráce, kde automobilky „vyvíjí“ futuristické koncepty určené pouze pro tuto hru.

Uvedení prvního čínského vozu do legendární japonské série komentoval poněkud genericky i tvůrce hry Kazunori Yamauchi. „Jsem nadšen, že začínáme spolupráci se Xiaomi. Čínský automobilový průmysl se vyvíjí velmi rychle a vstup Xiaomi do tohoto oboru je působivý. Jejich prototyp SU7 Ultra dokonce stanovil rekord kola na Nürburgringu. Odvaha, vášeň a neúnavné úsilí Xiaomi mě dojímají. Tyto vlastnosti hluboce rezonují s duchem Gran Turismo a Polyphony Digital.“

Svá slova sdílel i zakladatel Xiaomi Lei Jun, který osobně vedl i vznik automobilové divize: „Sdílíme přesvědčení pana Yamuchiho o budování lepší společnosti prostřednictvím technologie. Xiaomi vždy usilovalo o to, aby inovace byly dostupné všem. Zařazení SU7 Ultra do Gran Turismo umožňuje hráčům z celého světa a nadšencům automobilové kultury prožít kouzlo výkonných inteligentních vozidel z Číny a doufám, že ve hře uvidíme v budoucnu více čínských značek.“

Kdy přesně se mohou hráči projet v čínské novince není známo, mělo by ale jít o některý z brzkých updatů. Vývojáři z Polyphony Digital takto doplňují nová auta do Gran Turisma pravidelně, a objevil se v něm už i koncept Škoda Vision Gran Turismo.

Xiaomi SU7 Ultra má tři elektromotory, jeden vepředu (288 kW) a dva vzadu (2x 425 kW), s kombinovaným výkonem 1.138 kW a maximálním točivým momentem 1.770 Nm. Zadní elektromotory se umí roztočit až do 27.200 otáček za minutu, zrychlení z nuly na stovku zvládá sedan za 1,98 sekundy a maximální rychlost je 359 km/h. Čínská bestie si v podvozku vozí NMC baterii Qilin 2.0 od CATL s kapacitou 93,7 kWh a ultra rychlým nabíjením. Z 10 % do 80 % se umí dostat za 11 minut, s což pomáhá i 800V architektura vozu.

Extrémní Xiaomi si brzy vyzkouší každý. Objeví se totiž v Gran Turismu 7 • Zdroj: Polyphony Digital

Zatím se oficiálně prodává pouze v Číně, spolu se standardní verzí sedanu a nově uvedeným SUV YU7. Už příští rok by se ale měly vozy Xiaomi objevit i na exportních trzích, včetně Evropské unie a součástí by zřejmě měla být i Česká republika. Vedle svých modelů Xiaomi zainvestovalo i do startupu China Car Custom, který nedávno uvedl elektrický sportovní vůz Small Sports Car SC01.

Konkurenční série Forza mimochodem čínská auta nabízí už delší dobu. V posledním díle Forza Horizon 5 se objevuje několik moderních modelů MG, včetně roadsteru Cyberster, ale i minulá generace hatchbacku MG3 a sedany MG6 a MG7. Krom toho se ale hráči mohou svézt také v elektrickém minivoze Wuling Hongguang Mini EV Macaron, s pohonem na zadní kola ale výkonem jen 20 kW.

Zdroj: Polyphony Digital, zdroj foto: Polyphony Digital a Xiaomi, zdroj videa: Polyphony Digital