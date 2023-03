Fernando Alonso již řádí v novém služebáku: Je jím Aston Martin DBX707!

Kolotoč přestupů mezi piloty odstartoval v minulém roce konec čtyřnásobného mistra světa a oblíbence fanoušků Sebastiana Vettela. Ten se po dvouletém působení u stáje Aston Martin a celkových patnácti letech ve formuli 1 rozhodl odejít do (prozatímního) důchodu.

Jeho místo zaujala další legenda, mistr světa z let 2005 a 2006, Fernando Alonso. Ten se po dvouleté přestávce vrátil v roce 2021 do kolotoče formule 1 se stájí Alpine. Vše nasvědčovalo tomu, že španělská legenda bude u francouzské stáje pokračovat, nakonec ale přišel Lawrence Stroll - majitel týmu Aston Martin, s nabídkou, která se neodmítá.

Jednačtyřicetiletý Španěl, který je mimo jiné se 355 starty nejzkušenějším závodníkem v historii formule 1, tak začíná již tento víkend novou kapitolu své kariéry v týmu s nemalými ambicemi. Během letošní sezóny bude Alonsa doprovázet služební vůz Aston Martin DBX707.

“Počítač umí předvídat, ale šampion to může občas ještě vylepšit. Dokonalé kolo máme na dosah a přitom je tak daleko. Ale stále o něj usilujeme,” říká Alonso filozofickým stylem ve videu, kde po trati dovádí s modelem Aston Martin DBX707 se čtyřlitrovým osmiválcem o výkonu přesahujícím 700 koní a 900 Nm točivého momentu. Než přišlo Ferrari Purosangue, jednalo se o nejvýkonnější SUV na světě.

Alonso i fanoušci by byli pochopitelně spokojenější, kdyby se Fernando mohl takto prohánět se speciální edicí modelu DBS 770 Ultimate, který disponuje 5,2litrovým dvanáctiválcem o výkonu 770 koní a má být labutí písní motorů V12 u britské automobilky. Z marketingových důvodů je ale pochopitelné, že Alonso dostává do rukou pro automobilku důležitější model kategorie SUV.

Video se připravuje ...

Aston Martin letos slaví 110 let od svého založení a konečně to vypadá, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Hypercar Valkyrie je na cestě k zákazníkům, během oslav je očekáván nástup nového sportovního vozu a nedávno skončené testy před novou sezonou formule 1 predikují, že by mohl být Aston Martin černým koněm letošního ročníku. Tak držíme palce!