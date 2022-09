Ferrari možná brzy zastaví příjem objednávek na Purosangue, nestačí poptávce

Výrobci exkluzivních sportovních vozů se trendu SUV dlouho bránili, nakonec se ale ukázalo, že se jedná o zlatý důl. Skvělým příkladem budiž Lamborghini Urus, které dnes vévodí prodejům automobilky a pravidelně ji pomáhá dosahovat nových prodejních rekordů. Na odpověď ze strany svého klasického rivala, tedy Ferrari, přitom čekalo poměrně dlouho.

Před pár dny jsme se ale konečně dočkali premiéry modelu Purosangue, prvního SUV značky Ferrari, který bývá prezentován také jako první čtyřdveřový a plnohodnotně čtyřmístný vůz automobilky. I model Purosangue přitom vyvolal patřičný zájem ze strany zákazníků, nicméně na poměry Ferrari možná až příliš velký. Příjem objednávek tak možná skončí jen pár dnů po premiéře.

Enrico Galliera, obchodní a marketingový manažer automobilky Ferrari, v rozhovoru pro kolegy z Automotive News prozradil, že značka zaznamenala obrovský zájem ze strany zákazníků. Odhady přitom ukazují, že poptávka dalece překonává původní očekávání značky a především možnosti doručení vozu v blízké době. „Riskujeme, že nebudeme schopni uspokojit poptávku, a možná budeme muset již brzy uzavřít příjem objednávek,“ prozradil Galliera.

Hlavní podstata problému přitom souvisí s rozhodnutím značky uchovat si svou exkluzivitu, kvůli čemuž by měla být roční produkce modelu Purosangue omezena zhruba na 20 % roční výrobní kapacity automobilky. Ta se přitom podle odhadů pohybuje v současné době okolo 15.000 vozidel, modelu Purosangue by se tak mohlo vyrábět jen okolo 3.000 kusů ročně. Při životnosti modelu okolo 4 až 5 let se pak bavíme o celkové produkci kolem 12.000 až 15.000 vozidel.

„Jsme zavázáni našim klientům a navzdory poptávce si udržíme kontrolu nad objemem, což je v souladu s naší DNA a s naším původním posláním, kterým je zůstat extrémně exkluzivní. A jediný způsob, jak zůstat exkluzivní, je kontrolovat poptávku a nabídku,“ dodal Galliera.

Jak přitom Galliera prozradil kolegům z Automotive News, značka Ferrari začala přijímat první objednávky již v září roku 2018, kdy padlo první oznámení, že značka nabídne SUV. Když pak přišla zpráva, že i SUV dostane motor V12, příjem objednávek měl doslova explodovat. Značka by přitom opět měla dát přednost především stávajícím zákazníkům, model Purosangue ale přilákal i velký počet zákazníků zcela nových. Ti si však na svůj stroj zřejmě budou muset počkat o trochu déle.