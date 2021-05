Ferrari už pracuje na ještě výkonnější V12, 830 koní stále není maximum

Nedávno představené Ferrari 812 Competizione je opět nádherným strojem, řadu z nás však zaujalo především svým motorem, který je jednoduše fenomenální. Atmosférický 6,5litrový vidlicový dvanáctiválec je totiž dosud nejsilnějším čistě spalovacím motorem pod kapotou silničního Ferrari, navíc se může pochlubit i schopností točit až 9500 otáček, což je pro silniční Ferrari další prvenství.

Nedlouho po představení nového modelu se pak zástupci Ferrari v rozhovoru pro Top Gear svěřili, že i do budoucna plánují zachování dvanáctiválcových spalovacích motorů, protože představují jeden ze stavebních pilířů úspěchu automobilky. Současně však dodali, že je čeká ještě spousta práce na zlepšování efektivity.

V rozhovoru pro Autocar, tedy další britské motoristické médium, ale technický šéf Ferrari Michael Leiters prozradil, že se již chystá ještě výkonnější verze tohoto ikonického dvanáctiválce. Marketingový šéf Enrico Galliera pak údajně doplnil, že by se nemělo jednat o okruhovou verzi 812XX.

Namísto toho prý Ferrari uvažuje o „něčem zcela novém, co bude k vidění v budoucnosti,“ cituje Autocar slova Galliery. Zatím sice není jasné, v jakém modelu by se ještě výkonnější V12 mohla zabydlet, na internetu už se ale rozběhly živé spekulace.

Vrcholná verze vidlicového dvanáctiválce by se podle některých teorií mohla stát základem nástupce modelu LaFerrari, jehož představení se očekává v následujících letech. Zde by se však V12 zřejmě dočkala elektrifikace v podobě určitého typu hybridního ústrojí. Podle všeho by ale nemělo jít o plug-in hybrid, který by pro podobný vůz znamenal nepřijatelné zvýšení hmotnosti.

Ve hře by také mohlo být očekávané SUV z Maranella, tedy model Purosange, ve kterém by výkonný dvanáctiválec mohl částečně kompenzovat přidanou hmotnost a další nevýhody koncepce SUV. Navíc by Ferrari přidal další eso do rukávu v souboji s především osmiválcovou konkurencí, jako je například Lamborghini Urus.

Nelze však vyloučit ani možnost, že se vrcholná V12 stane součástí ultra-exkluzivních modelů typu Monza SP1 a Monza SP2, jak dodávají kolegové z Motor1. Ostatně právě tato dvojice Ferrari, představená v roce 2018, měla v té době dosud nejvýkonnější vidlicové dvanáctiválce z nabídky automobilky. A pokud by se opravdu blížil konec čistě spalovacích motorů (tedy bez elektrické asistence), mohlo by to být důstojné rozloučení s klasikou.