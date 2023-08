Fanoušci motorsportu se v posledních letech dočkali několika kvalitních filmů, které je zavedly do pozadí slavných závodů. Ve filmu Rivalové jsme sledovali děsivý incident na Nürburgringu, film Le Mnas ’66 nás pak zavedl na slavnou čtyřiadvacetihodinovku. Nyní se však do kin blíží další zajímavý film, se kterým se podíváme na slavný dálkový závod Mille Miglia v roce 1957.

Řeč je o novém filmu Ferrari, který se bude odehrávat především v padesátých letech. Tou dobou již věhlasný výrobce sportovních vozů dobou čelil možnému krachu své společnosti, jejíž slavná éra se začala psát před deseti lety, kdy se na start postavil model Ferrari 125 S.

Kromě profesních problémů ale Enzo Ferrari řešil také rodinné problémy. V roce 1955 totiž zemřel jeho syn Dino, což významně poznamenalo jeho divoké manželství. Ferrari má však se svou milenkou Linou Lardi ještě jednoho syna – Piera. Ten však kvůli ilegálnosti rozvodů v Itálii nemůže být oficiálně uznán jako jeho potomek, což ho rovněž trápí.

To alespoň uvádí popis filmu, v samotném traileru však padne jediná věta. I tak ale trailer servíruje hutnou atmosféru a nabízí pohled do zákulisí společnosti i rodiny Enza Ferrari. V části traileru však vidíme i pohled na slavný dálkový závod Mille Miglia z roku 1957, kterého se automobilka účastnila.

Ve filmu přitom nebude chybět ani tragická událost, během které vůz Ferrari vyletěl z trati. Kromě pilota zemřelo také několik diváků, což automobilku Ferrari a výrobce pneumatik dostalo až k soudu. Mann měl přitom v rozhovoru pro Variety zmínit, že se ve filmu nebude držet stranou. Zřejmě tak uvidíme opravdu dramatické záběry.

Film by měl vycházet z knihy Enzo Ferrari – The Man and the Machine, kterou napsal Brock Yates. Režie se ujal Michael Mann, kterého proslavily filmy jako Poslední mohykán nebo Nelítostný souboj. V hlavní roli zazáří Adam Driver, jeho ženu si zahraje Penelope Cruz a v roli milenky Liny Lardi se představí Shailene Woodley. Z dalších herců pak stojí za zmínku třeba Patrick Dempsey.

Premiéra filmu Ferrari proběhne na filmovém festivalu v Benátkách, který nyní probíhá. Do prvních kin by se měl film dostat 25. prosince.