Bývalý Stig prozradil, proč nesměl Toma Cruise učit projet okruh rychleji

Když se řekne Stig, většina fanoušků motorismu si nejspíš vybaví postavu v bílé závodní kombinéze a uzavřené helmě, která sehrála důležitou roli během nejpopulárnějších let britského televizního pořadu Top Gear. Známá trojice moderátorů jeho identitu nikdy oficiálně neodhalila, dnes však víme, že se v kombinéze vystřídalo několik jezdců.

Ben Collins: Závodník a kontroverzní kniha

Mezi lety 2003 až 2010 se této role ujal Ben Collins, bývalý závodní jezdec, který se podílel také na natáčení řady akčních filmů, včetně Rychle a zběsile, Temného rytíře nebo bondovek. O své kariéře v bílé kombinéze sepsal i knihu, kvůli které se soudil s BBC, která pořad Top Gear vlastní.

Video se připravuje ...

V poslední době se Collins často objevuje na YouTube, kde se věnuje klasickým vozům nebo vypráví o svých zážitcích z éry v bílé kombinéze. V novém videu na kanálu VINwiki pak zavzpomínal na chvíle, kdy učil jezdit celebrity po známém okruhu v dostupném autě.

V kabině přitom seděl s britskými celebritami, ale i s věhlasnými hollywoodskými hvězdami, mezi kterými nechyběl Jay Leno, Will Smith nebo herec Tom Cruise. Právě k jeho jízdě se přitom váže zajímavá historka.

Nebezpečná jízda Toma Cruise na okruhu

V době, kdy Tom Cruise zavítal do Top Gearu (společně s Cameron Diaz, se kterou tehdy propagovali nový společný film), přišla Collinsovi zvláštní prosba od producentů BBC. Ti ho totiž požádali, aby Cruise neučil rychlou jízdu po okruhu až moc dobře, protože se obávali jeho příliš velkého zápalu.

Je totiž dobře známým faktem, že Tom Cruise natáčí většinu filmových scén bez kaskadérů a vše dělá naplno. Panovala proto obava, že by se mohl pro jízdu na okruhu až moc nadchnout, což by mohlo vést k nehodě a jeho zranění, na které by pojistka BBC pro podobné případy nemusela stačit. Obavy producentů se přitom částečně potvrdily.

Hollywoodský herec byl na okruhu precizní, všímavý, řídil se radami instruktora a zajížděl parádní časy. Collins, nadšený z jeho pokrok, mu proto poradil, jak projet poslední zatáčku rychleji a ušetřit tak ještě trochu času na měřeném kole.

Tom Cruise ovšem poslední zatáčku řízl možná až příliš, takže když se auto vrátilo zpět na asfalt, odskočilo a jelo jen po kolech na pravé straně. V tu chvíli se zdálo, že se Tom Cruise stane první celebritou, která cílem proletí v autě rotujícím přes střechu. Auto ale naštěstí přistálo opět na všech čtyřech kolech a herci se nic nestalo.

Video se připravuje ...

Plný plyn i po dvou kolech

Zajímavé však podle Collinse bylo, že i v momentě, kdy se auto řítilo jen po dvou kolech, byl slyšet zvuk plně vytočeného motoru. Zatímco většina lidí by sundala nohu z plynu, snažila se auto zastavit a vrátit na všechna kola, Cruise stále drtil pedál plynu a chtěl být co nejrychlejší. Odvážné kolo mu sice nejrychlejší čas nepřineslo, jízdu si ovšem zopakoval a probojoval se až na vrchol slavné tabule, kde se udržel poměrně dlouho.

Collins ve videu zmiňuje i další zajímavé zážitky s celebritami, včetně odhalení, že nejhoršími studenty byli komici. Jízdu totiž nebrali moc vážně a výletu mimo trať se smáli. Stig je tak musel vždy během prvních kol nejprve trochu postrašit, aby se začali snažit. Ke konci videa pak zavzpomínal i na setkání s Michaelem Schumacherem, který se v jedné epizodě Top Gearu objevil právě jako Stig.