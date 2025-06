TEST BMW M3 Touring - Nejlepší rodinná raketa na světě?

BMW M3 Competition M xDrive Touring je vynikající sportovní kombi, které dokáže plnit roli jediného rodinného vozu, ovšem ne bez kompromisů. Podvozek vám bude častokrát připadat příliš tuhý, příplatkové karbonové skořepiny se zase hodí spíše do okruhového stroje. Pokud ale máte tolerantní manželku a děti, kterým trochu diskomfortu nevadí, neuděláte krok vedle.

BMW M3 Touring vs. Mercedes-AMG C 63 S E Performance BMW M3 Touring Mercedes-AMG C 63 Motor R6, benzin, biturbo R4, benzin + elektromotor Zdvihový objem [cm3] 2993 1991 Výkon [kW/min] 390/6250 500 (350 + 150) Točivý moment [N.m/min] 650/2750 1020 (systémový) Převodovka 8 AT 9 AT Max. rychlost [km/h] 280 270 Zrychlení 0-100 km/h [s] 3,6 3,4 Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 10,3-10,4 9,0 + 5,5 kWh Vnější rozměry [mm] 4801 x 1903 x 1446 4842 x 1900 x 1474 Rozvor [mm] 2857 2875 Zavazadlový prostor [l] 500-1510 320 Základní cena [Kč] 2.758.600 2.911.260

Mnichovská automobilka sice s ostrým kombi řady 3 otálela, nakonec ale udělala skvěle. Tahle generace M3 je navíc opravdu vynikající a dotažená, což bych třeba o předchozím provedení říci nedokázal. To se mi pod kůži nedostalo, bylo na mě občas dost nepředvídatelné a trochu divoké (tím nepříliš příjemným stylem). I proto jsem preferoval menší a obratnější BMW M2.

BMW M3 Touring | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

V současné době je to přitom naopak. Aktuální M2 je na mě moc těžké a je z něj cítit, že by mohlo být lepší. Jenže to by lezlo do zelí technicky spřízněnému M4 Coupé na stejné platformě, z čehož by v Mnichově nebyli nadšení.

Nejlevnější verze modelu 1.175.200 Kč (318i/115 kW Touring) Základ s testovaným motorem 2.758.600 Kč (M3 Competition M xDrive Touring) Testovaný vůz bez příplatků 2.758.600 Kč (M3 Competition M xDrive Touring) Testovaný vůz s výbavou 3.429.846 Kč (M3 Competition M xDrive Touring)

Plusy Vynikající jízdní projev

Slušná praktičnost

Perfektní dynamika

Minusy Tuhý podvozek

Nepraktické karbonové přední skořepiny

Vyšší cena