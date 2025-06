Veteráni odstartují do Ósaky už tuhle sobotu. Jak dlouhá cesta je čeká?

Když se řekne česká expedice napříč kontinenty, tak většina lidí si vybaví slavnou Tatru 87 pánů Hanzelky a Zikmunda, případně projekt „Tatra kolem světa“ z 80. let, kdy cestovatelé ve speciálně upravené v podstatě obytné Tatře 815 vyrazili z ČSSR, aby se vrátili do ČSFR, tedy jiného státu. Mezitím se totiž v Československu stihla udát Sametová revoluce. Smyslem bylo propagovat československé výrobky a přirozeně i Tatru v rozvojových zemích třetího světa.

ROBOT Experience coby unikátní expedice napříč kontinenty je ale něčím trochu jiným. Zúčastní se jí sedm historických vozidel a cílem je světová výstava EXPO 2025 v japonské Ósace. Ačkoliv na startu budou převládat tuzemská vozidla, konkrétně Tatra 603 z roku 1959, Škoda Octavia (1961 a 1962) či škodovky 100 (1973) a 120 (1980 – nejmladší účastník závodu), nechybějí ani zahraniční vozy. Konkrétně Toyota Celica ST z roku 1977, tedy první generace slavného kupé, a dále v podstatě její ideový konkurent z opačné strany Tichého oceánu (Pacifiku) Ford Mustang z roku 1966. Posádky každého vozu budou tvořit dva lidé, kteří se budou v řízení přirozeně střídat.

Expedice odstartuje v sobotu 21. června v půl deváté ráno z Hradčanského náměstí vedle sochy T. G. Masaryka. Chybět na startu nebude prezident České republiky Petr Pavel, který expedici přímo osobně odstartuje. Účast přislíbili také velvyslanci Japonska, pražský primátor Bohuslav Svoboda a patron expedice, fotograf a cestovatel Zdeněk Thoma. Součástí startu bude také výše zmíněná Tatra 87 Hanzelky a Zikmunda zapůjčená ze sbírek NTM Praha. Na účastníky čeká cesta dlouhá přibližně 16 000 kilometrů.

Před 55 lety

Účast cestovatele a fotografa Zdeňka Thomy má symbolický význam, neboť byl vedoucím expedice Sakura. V rámci té se čtveřice mladých Čechů vydala v roce 1970 stopem a pěšky z Prahy do Ósaky na první výstavu EXPO. A právě tahle cesta se stala inspirací pro ROBOT Expedici.

„Dobrodružství poznávání – vidět, slyšet, objevovat – tomu fandím stejně jako Expedici Robot. Když mě oslovil pan Zajíček a představil projekt cesty českých veteránů do Japonska, byl jsem nadšen. Expedici přeji mnoho úspěchů a žádné problémy,“ říká Thoma.

Výprava nese podtitul „Mise přátelství a míru mezi národy“. Za volanty zasednou čeští a slovenští nadšenci v legendárních vozech značek Tatra, Škoda, Toyota a Ford. Vůdčí postavou expedice je Josef Zajíček, zakladatel hodinářské značky ROBOT a majitel Autodromu Most.

„Nejde jen o cestu, ale o gesto, kterým chceme světu připomenout, že Česko není jen zemí krásné historie, ale i inovací, designu a techniky. A že máme odvahu vyrazit vstříc výzvám,“ říká Josef Zajíček, který povede kolonu v Tatře 603 z roku 1959. V cíli na výstavišti EXPO 2025 na ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu se pak ROBOT Expedice představí během Českého národního dne, který se uskuteční 24. července.

Propagace Česka

ROBOT Expedice bude součástí oficiální prezentace České republiky na EXPO 2025. Generální komisař Ondřej Soška vnímá projekt jako výjimečný způsob, jak ukázat světu českého ducha:

„Expedice má za cíl propagovat Česko ve světě, poukazovat na přátelství mezi národy a jejich spolupráci. Do příprav byly zapojeny desítky lidí napříč Evropou a Asií a bez jejich vzájemné interakce a podpory by se tato dobrodružná cesta nemohla uskutečnit. Vážím si zápalu celého organizačního týmu, který se stejně jako my na EXPO 2025 v Ósace snaží vyzdvihnout, že Česko má světu co nabídnout – od techniky a inovací přes kulturu až po schopné a pracovité lidi. Máme být na co hrdí, jen si to často neuvědomujeme,“ uvedl Soška.

