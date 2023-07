Kdo by si z dětství nepamatoval plastový prototyp krásy v podobě panenek Barbie, na jejichž motivy vznikl nespočet filmů, seriálů, knížek i hudby. Svět uhlazených panenek ovšem obsahuje mnohem víc, než načechrané šaty, zářivé šperky a stylové účesy.

Ačkoliv si to málokdo uvědomuje, Barbie je také vášnivou řidičkou, což nám dokazuje v upoutávce na nejnovější snímek, ve kterém usedla do krásného kabrioletu z padesátých let minulého století. Něco na něm ovšem nesedí!

Video se připravuje ...

Historie aut panenky Barbie

Ještě vás budeme chvíli napínat. Pojďme se nejprve podívat do garáže dlouhovlasé panenky, abychom zjistili, čím vším se za svůj život již stihla projet. Své první auto Barbie dostala roku 1962 a nutno říct, že se skutečně neměla za co stydět. Byl jím sportovní kabriolet Austin-Healey 3000 druhé generace, který si mohli zájemci pořídit v podobě hračky, do níž bylo možné panenky usadit.

Na tehdejší dobu se jednalo o pěkně zpracovanou repliku a automobilová premiéra byla tedy úspěšná. Do sbírky si Barbie později přidala třeba legendární Mercedes 190 SL z roku 1962, Ferrari 328 GTS z roku 1978, Porsche 911 Cabrio z roku 1991 a mnoho obytných vozů, které si dnes s panenkami americké společnosti Mattel spojujeme především.

Auto Barbie ve filmu: Corvette C1

V čerstvém traileru na nový film s jednoduchým názvem „Barbie“ hraje vůz hlavní protagonistky velkou roli. Jedná se o Corvette C1 z let 1958 až 1959, přičemž přesně v této době spatřily panenky Barbie poprvé světlo světa. Připadá vám, že je na růžovém kabrioletu něco v nepořádku? Máte pravdu, nesedí velikost.

Abyste pochopili, karoserie původního vozu měla asi 4,5 metru na délku a 1,8 metru na šířku, což ve filmu evidentně zcela neodpovídá. Tedy pokud herečka Margot Robbie neměří zhruba přes dva metry. Pointou je, že se tvůrcům podařilo vyrobit repliku původního „sporťáku“ v měřítku 3:4 a musíme uznat, že velmi povedenou. Na vlastní oči se můžete přesvědčit již v červenci 2023, kdy jde snímek do kin.

Autor: Matyáš Kunst