Finská rallye 2022 startuje: Vyhraje Rovanperä doma?

S náskokem 83 bodů vstupuje Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) do Finské rallye. Severský podnik je osmým podnikem letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích. Na startu nebudou chybět čeští jezdci Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2) a Jan Černý (Ford Fiesta Rally3).

Ve Finsku auta často dosahují na hladkých a rychlých lesních cestách střední části země až 200 km/h. Skoky, při kterých se zvedá žaludek a slepé horizonty, znamenají, že poznámky o tempu musí být dokonalé a tvrdě pracující spolujezdci je musí podávat s naprostou přesností.

Tady se jezdí pekelně

Finská rallye se poprvé od roku 2019 vrací ke svému tradičnímu letnímu termínu. Soutěž začíná prodlouženou verzí rychlostní zkoušky Harju se smíšeným povrchem v centru Jyväskylä. V kratší podobě se tento úsek do soutěže vrátí po dvou pátečních dopoledních erzetách na sever od Jyväskyly.

Další dvě erzety na západ od centra soutěže se jedou dvakrát v pátek odpoledne. Sobota jako obvykle zavede posádky na jih na čtyři měřené úseky kolem Jämsä, z nichž každá z nich se bude opakovat po poledním servisu. Nedělní dvě erzety se pojedou také dvakrát a to pod jmény Oittila s Ruuhimäki. Závěrečný měřený test dlouhý 11,12 kilometru se jede tradičně jako Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Dvaadvacet rychlostních zkoušek měří v součtu 322,61 kilometrů.

Pokud bychom brali rychlostní průměr vítěze rallye, devětkrát z deseti historicky nejrychlejších podniků světového šampionátu se jelo ve Finsku. Mezi ně se na čtvrté místo vklínila Švédská rallye 2020. Vůbec historicky nejrychlejší soutěží byla Finská rallye 2016, kterou vyhrál Brit Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) rychlostním průměrem 126,62 km/h. Mimochodem Meeke tehdy vedl od druhé do poslední čtyřiadvacáté zkoušky. Na soutěži tehdy dosáhl Francouz Sébastien Ogier (Volkswagen Polo R WRC) neuvěřitelného průměru. RZ číslo 19, která měřila 14,51 kilometrů, vyhrál průměrem 134,6 km/h. Prvních deset závodníků v cíli erzety dosáhlo průměru 130,0 km/h a výše. Soutěž se koná od roku 1973 a pouze v letech 1975 a 1987 byl rychlostní průměr vítěze nižší než 100 km/h.

Video se připravuje ...

Toyota hájí domácí rekord

Japonská značka má sídlo továrního týmu právě ve Finsku, a to jen pár desítek kilometrů od centra soutěže v Jyväskylä. Předchůdce současné generace vozů - Yaris WRC byl vítězným autem ve všech čtyřech předchozích ročnících 2017 a 2021, v sezoně 2020 se soutěž vinou covidu nekonala.

Dominantní projev na předchozím podniku v Estonsku dodává na podobně rychlých silnicích týmu sebevědomí. Očekává se, že finská veřejnost zblázněná do rallye bude ve svých počtech fandit Rovanperämu, narozenému v Jyväskylä. Zejména po jeho vynikajících výsledcích v letošním šampionátu. Pátým vítězstvím sezony v Estonsku zvýšil svůj náskok na již zmíněných 83 bodů.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Jako skutečný domácí podnik je pro náš tým Finská rallye vždy velmi speciální. Po opravdu dobrém výsledku v Estonsku musí být naším cílem zkusit to zopakovat ve Finsku. Charakteristiky tratí jsou podobné. Na rychlých šotolinových cestách mají erzety ve Finsku přirozenější skoky a jsou obecně plynulejší. Proto si je jezdci tak užívají a říkají, že jsou to nejlepší na světě. Jsem si jistý, že Kalle bude mít po jeho letošních výkonech velkou podporu a vím, jak nás to může povzbudit. Všichni naši řidiči si tratě opravdu užívají a mohou na nich být rychlí.“

Elfyn Evans: „Finsko je rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších soutěží v kalendáři a opravdu se na ni těším. Není mnoho míst, kde máte z řízení auta stejný pocit jako ve Finsku. Je to vždy vrchol a vyhrát tam loni bylo něco velmi výjimečného. Letos to bude s touto generací vozů nová výzva. Půjde o událost, kde opravdu potřebujete mít dobrou důvěru v auto. Předchozí Estonská rallye pro nás byla pěkným krokem vpřed a budeme tvrdě pracovat, abychom se pokusili obnovit pocit, který jsme měli na finských silnicích v minulém roce.“

Kalle Rovanperä: „Je to pro nás samozřejmě velmi speciální akce, ale snažím se ji pojmout a užít si ji jako každou jinou. Necítím tak velký tlak, protože po našich letošních výhrách si myslím, že nemáme co dokazovat. Samozřejmě budeme mít velkou podporu od fanoušků a rád bych to pro ně zkusil vyhrát. Minulý rok to pro nás nebylo tak snadné, takže se tentokrát pokusíme odvést lepší práci. Potřebuji se ujistit, že máme dobré nastavení a cítíme se pohodlně. Pak si myslím, že můžeme být rychlí a užít si víkend.“

Esapekka Lappi: „Pro Fina je Finská rallye vždy mentálně nejdůležitější. Opravdu můžete cítit extra podporu od domácího publika a jízdu si na zdejších silnicích užijete nejvíce. Je to cool a je hezké, že to můžeme udělat znovu se špičkovým týmem. Estonská rallye byla dobrou přípravu, protože musíme znovu dostat mozek do chodu, protože tyto dvě soutěže jsou úplně jiné než ostatní. Pokud se udrží suché počasí, naše pozice na silnici bude v pátek dobrá a jsem si jistý, že dokážeme udělat dobrý výsledek: Možná ne vyhrát, ale alespoň být minimálně blízko pódiu.“

Video se připravuje ...

Soupeři mají co dohánět

Největší rival Toyoty Hyundai bude tradičně spoléhat na vítěze z Finska z let 2018 a 2019 Otta Tänaka a Thierryho Neuvillea. Estonec Tänak letos vyhrál na Sardinii, pětinásobný vicemistr světa Neuville čeká na vítězství od loňského října, kdy uspěl ve Španělsku. Hyundai Motorsport zaostává za Toyotou o 87 bodů. V honbě za titulem v hodnocení značek a potřebuje výrazné bodové zisky od své trojice, již zmíněných Neuvilla, Tänaka a Švéda Olivera Solberga.

Ford po epické výhře Sébastiena Loeba na Rallye Monte Carlo zatím spíše paběrkuje a výjimkou bylo druhé místo Craiga Breena na Sardinii. Na předchozí soutěži v Estonsku však skončil irský pilot již na čtvrté erzetě s poškozeným řízením. Přesto má na svém kontě dvě třetí místa ve finské soutěži z let 2016 a 2021. Bude to on, kdo povede útok M-Sport Ford. K němu se připojují Brit Gus Greensmith, Francouzi Adrien Fourmaux, a Pierre-Louis Loubet. Pátý vůz modrého oválu bude řídit domácí jezdec Jari Huttunen a čeká ho se speciálem Puma Rally1 debut na nejvyšší úrovni.

Finsko Čechům zaslíbené

Pro Martina Prokopa bude severský start jeho již 133. podnik ve světovém šampionátu a potřinácté pojede na Finské rallye. Nejlepším výsledkem na zdejších tratích bylo sedmé místo ze sezony 2015 s vozem Ford Fiesta RS WRC. Nejpříjemnější vzpomínky má na rok 2009, kdy se zde s Citroënem C2 S1600 stal juniorským mistrem světa.

Osmkrát navigoval Prokopa ve Finsku Jan Tománek, který tentokrát usedne na sedadlo kopilota vedle Jana Černého. Příbramský pilot pojede letos ve světovém šampionátu počtvrté v kategorii WRC3 Open. Zásluhou výhry na Sardinii a druhého místa na Rallye Monte Carlo patří Černému páté místo v průběžném hodnocení světového šampionátu WRC3 Open.

Program Finské rallye

Čtvrtek 4. 8. – 18.08 RZ1 (3,48 km).

Pátek 5. 8. – 7.00 RZ2 (11,75 km), 7.55 RZ3 (21,69 km), 11.15 RZ4 (11,75 km), 12.10 RZ5 (21,69 km), 13.30 RZ6 (2,01 km), 16.00 RZ7 (12,31 km), 16.53 RZ8 (15,70 km), 18.13 RZ9 (12,31 km), 19.06 RZ10 (15,70 km). Celkem 124,91 kilometrů.

Sobota 6. 8. – 7.08 RZ11 (20,19 km), 8.08 RZ12 (20,56 km), 9.08 RZ13 (13,75 km), 10.08 RZ14 (20,65 km), 14.38 RZ15 (20,19 km), 15.38 RZ16 (20,56 km), 16.38 RZ17 (13,75 km), 17.38 RZ18 (20,65 km). Celkem 150,30 km.

Neděle 7. 8. – 7.23 RZ19 (10,84 km), 8.38 RZ20 (11,12 km), 10.01 RZ21 (10,84 km), 12.18 RZ22 (11,12 km). Celkem 43,92 km.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 13 soutěží)

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 175 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 92; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 79; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 77; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 73; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 60; 7. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 8. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 34; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 34; 10. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 28; 11. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 27; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 19; 13. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 18; 14. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 9; 15. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 9; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 18. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 19. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 20. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 21. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 4; 22. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 3; 23. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 2; 24. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 25. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 26. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 298 bodů; 2. Hyundai 211; 3. Ford 157; 4. Toyota NG 80.

Vedení v soutěži: Rovanperä 67, Evans 24, Tänak 17, Ogier 14, Loeb 9, lappi 3, Neuville 3, Breen 1.

Vyhrané RZ: Rovanperä 45, Evans 21, Tänak 20, Neuville 14, Ogier 10, Loeb 10, Lappi 9, Breen 4, Sordó 3, Fourmaux 2, Greensmith 1, McErlean 1.