Rallye Bohemia v cíli: Kopecký vyhrál podesáté

V neděli se rallye vrátila na Mladoboleslavsko, kde na účastníky čekaly měřené úseky Staroměstská, Krásná a Zvířetice. Zejména poslední jmenovaná erzeta s hodně rozbitými šotolinovými úseky slibovala dramatický závěr soutěže. Celkem čekalo na účastníky 68,22 kilometrů.

Pecha zastavila technika

Do závěrečného dne vyrážel jako první Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06) s náskokem 0,7 sekundy před Janem Kopeckým. Několik set metrů za cílem úvodní nedělní zkoušky však Pech zastavil a s navigátorem začali opravovat. O tom, co stalo, řekl později reportérovi České televize: „Zadřela se nám kladka na motoru, přes kterou běží řemen alternátoru a vodní pumpa. Kladka rozcupovala řemen, který jsme byli schopní vyměnit, ale kladka se bohužel netočila, takže by auto dál tak jako tak nejelo. Tenhle díl mechanici v sobotu večer kontrolovali, řemen na autě byl nový, ale zřejmě zchladla ložiska nebo se tam dostal nějaký kamínek. Řemen spadl těsně před cílem rychlostky a vyletěla teplota motoru. Držel jsem teplotu vody kolem 125 stupňů, což to auto umí. Když jsme zjistili, co se stalo, došlo nám, že to dál nepůjde.“

Pech nebyl jediným smolařem. Pro potíže s chladičem musel odstoupit ze sedmého místa Věroslav Cvrček (Škoda Fabia Rally2 evo). Po dopolední sekci měřených testů musel vzdát vinou problémů s motorem Jan Dohnal, jenž startoval s ikonickým vozem Peugeot 306 Maxi.

Sázka do loterie pneumatik

Na první místo se po Pechově odstoupení dostal Kopecký, ale situaci neměl jednoduchou, protože k výbornému výkonu se rozjel Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo), který vyhrál všechny tři dopolední rychlostní zkoušky a dostal se na první místo. „Máme dobrou výchozí pozici, ale necelých devět sekund náskoku na Honzu Kopeckého považuji za velice těsný náskok při vědomí, jak on dokáže jet rychle,“ říkal opatrně Mareš.

Kopecký doplatil na špatnou volbu pneumatik, protože obul mokré gumy a stejné měl i jako dvě rezervy. „Musím se omluvit týmu za tuhle volbu, Bylo jedno z nejhorších rozhodnutí za roky, co jezdím rallye. Uvidíme, co se bude dít ve finiši, ale Filip je zkušený a schopen si ohlídat náskok, jaký má,“ říkal Kopecký v servisní zóně.

Na závěrečnou sekci tří měřených testů vyrážel jako první Kopecký a hned v cíli městské zkoušky si pochvaloval, že pneumatiky si tentokrát vybral správné. Výchozí ztrátu před finišem 8,6 sekundy snížil nejdříve na 7,5 a před závěrečnou erzetou měl manko už jen 2,5 sekundy. Rozhodnutí o výsledku přinesla nakonec technika, protože vůz Filipa Mareše se nečekaně zastavil s poškozenou převodovkou.

Kopecký se ve srovnání s dopoledními průjezdy zrychlil po správné volbě pneumatik odpoledne o 45 sekund. Kromě desáté výhry na Bohemia rallye, upravil dva své rekordní zápisy. Vyhrál zde dosud 104 rychlostních zkoušek a také ve 104 erzetách dokázal jet na prvním místě. Jednalo se o jeho 58. vítězství v soutěžích českého mistrovství, což je nejvíce v historických tabulkách.

„Šli jsme do nedělních erzet s tím, že pojedeme, co to půjde. Problémy Pecha jsme zaregistrovali, protože jsme jeli kolem něj. Když neřijel do časoé kontroly, bylo jasné, že máme nějaké potíže, ale nebylo nám jasné jaké. O závadě auta Filipa Mareše jsme se dozvěděli až na přejezdu do posledního servisu. Bohužel se takové věci ve vypjatých soubojích stávají. Každopádně budou mít ještě nějaký čas v hlavě chybu, kterou jsem udělal v neděli ráno při volbě pneumatik, ale nějak jsem uvěřil, že bude mokro. Nakonec to dopadlo dobře, ale žádná oslava nebude. Měl jsem tady manželku i oba syny, takže jedeme domů a v pondělí se jde do práce,“ shrnul mladoboleslavskou soutěž její vítěz Kopecký.

Řekli před cílovou rampou

Minulý rok skončil Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5) druhý. Letos dojel třetí, ale jelikož druhý v pořadí Rakušan Simon Wagner (Škoda Fabia Rally2 evo) neboduje, bral český pilot body za druhé místo v národním šampionátu. „Nedělní ráno nám sedlo. Bohužel tam byla rychlostní zkouška se šotolinou Zvířetice, o které si myslím, že do šampionátu nepatří. Ani nevím, kde jsme udělali defekt, na kterém jsme jeli skoro šest kilometrů a ztratili minutu. Druhým místem se nám podařilo vyrovnat loňský výsledek v českém šampionátu, takže můžeme být maximálně spokojení. Body máme a ty se budou na konci sezony počítat. Zatím se nám držet stabilní výkony bez větších výkyvů, což se loni tolik nedařilo,“ řekl Stříteský.

Čtvrté místo celkově a třetí v hodnocení šampionátu si připsal Petr Semerád (Škoda Fabia Rally2 evo) a bodový zisk ho katapultoval z 22. na osmé místo průběžné klasifikace. „Určitě je to skvělý výsledek. Kdyby mi to někdo řekl před startem, tak bych řekl, že by takové umístění bylo moc pěkné. Snažili jsme se vyvarovat chyb, částečně nám to spadlo do klína po odstoupení některých soupeřů, ale to na sportovní hodnotě nic neubírá. Snažili jsme se jet nejrychleji, jak to šlo a vyšlo nám to,“ uvedl Semerád.

Pátý celkově a čtvrtý doma, taková je bilance Adama Březíka (Škoda Fabia R5), kterému patří čtvrtá příčka v českém mistrovství. „V sobotu to byl typ erzet, který nám vyloženě nesedl. Když mám z jízdy dobrý pocit a v cíli erzety vidím, že jsem dostal naloženo pětadvacet sekund, tak mě to nebaví. V neděli už to bylo o ničem jiném, byly velké časové odstupy a nebylo s kým bojovat. Pojali jsme jízdu na pohodu a bez stresu. Šlapalo nám to báječně, časy tam padaly a výsledkem bylo druhé místo v nedělní etapě, což je hezký dílčí výsledek,“ konstatoval Březík.

Nejlepší rallyeový výsledek zaznamenal také Aleš Jirásek (Škoda Fabia R5), který získal na Rallye Bohemia více bodů než za předchozí průběh šampionátu dohromady. V hodnocení národního mistrovství si polepšil o sedm příček na devátou pozici. „V sobotu se nám podařila soutěž dobře rozjezt a cíl, který jsme si s navigátorem Petrem (Machů) dali, se nám dařilo postupně plnit. Díky shodě okolností se vytvořila v pořadí soutěže situace, kdy před námi i za námi byla výrazná časová mezera, takže jsme se mohli svézt bez stresu a pořádně si to užít,“ konstatoval Jirásek.

Velký boj o sedmé místo (šesté v mistrovství ČR) svedl Karel Trojan (Škoda Fabia R5). „Z pohledu výsledku i pocitu z jízdy to dopadlo nejlépe, jak to dopadnout mohlo. Ráno to nevypadalo dobře, ovšem na prvním průjezdu šotolinové erzetě Zvířetic nám to sedlo. Martin (Vlček) nás mohutně stahoval a před poslední zkouškou bylo mezi námi půldruhé sekundy. Nakonec nerozhodlo řidičské umění, ale štěstí. Martin měl defekt předního, my zadního kola a jeho ztráta byla tím pádem vyšší. Teď mně čeká pauza, protože Barum rallye nepojedu a soustředím se na start v Pačejově začátkem října,“ komentoval situaci Trojan.

Navzdory smůle v závěrečném úseku soutěže se tvářil osmý v cíli a sedmý v českém hodnocení Martin Vlček (Hyundai i20 N Rally2) poměrně klidně. „Myslím, že počet účastníků dokládá, že formát soutěže ne všem vyhovoval. Navíc zařazení šotolinového úseku Zvířětice nepovažuji za nejšťastnější volbu, protože auta s asfaltovým podvozkem hodně trpí. Na obou průjezdech se dělalo hodně defektů a ničilo spoustu drahého materiálu. V neděli nám auto fungovalo lépe, snažili jsme se v závěrečných zkouškách porazit Karla Trojana. Bohužel přišel na poslední erzetě defekt předního kola a bylo tím pádem rozhodnuto,“ prohlásil Vlček.

Konečné pořadí Rallye Bohemia:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1:31:04,0; 2. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +30,8; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia Rally2) +1:23,8; 4. Semerád, Persein (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:37,3; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2) +2:04,8; 6. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +4:49,7; 7. Trojan, Chlup (Škoda Fabia Rally2) +5:44,1; 8. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) +6:12,0; 9. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +7:35,0; 10. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +8:08,2; 11. Savruk, Zalabák (Škoda Fabia R5) +8:27,4; 12. Šikl, Adámek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +8:56,7; 13. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +9:06,9; 14. Stajkov, Kadir (Škoda Fabia R5) +9:13,2; 15. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +9:51,1; 16. Kohn, Střeska (Ford Fiesta Rally3) +9:51,4; 17. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta R5 MkII) +10:10,6; 18. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +11:15,2; 19. Pokorný, Lasevič (Škod Fabia R5) +11:28,9; 20. Číž, Pečenková (Peugeot 208 R2) +12:39,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 291 bodů; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 204; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia Rally2) 168; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2) 108; 5. Trojan, Chlup (Škoda Fabia Rally2) 92; 6. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) 84; 7. Cvrček, Šálek (Škoda Fabia Rally2 evo) 49; 8. Semerád, Persein (Škoda Fabia R5, Ford Fiesta Rally3) 44; 9. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) 41; 10. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 41; 11. Kristensson, Johansson (Švédsko/Hyundai i20 R5) 39; 12. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) 31; 13. Lubiak, Dachowski (Polsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 14. Talaš, Šmíd (Duck Racing/Škoda Fabia Rally2) 23; 15. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 16. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) 22; 17. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta R5 MkII) 20; 18. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) 18; 19. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) 15; 20. Bisaha, Ferencz (ČR, Slov./Hyundai i20 R5) 13.

Výsledky jsou neoficiální.

Foto: Ivo Nesrovnal, Škoda Auto a Facebook Jana Kopeckého, Filipa Mareše, Dominika Stříteského, Václava Pecha, Martina Vlčka a Martina Prokopa