Fisker se údajně připravuje na bankrot, najal poradce

Americká automobilka Fisker v současnosti prodává elektrický crossover Ocean a chystá pick-up Alaska, rovněž s elektrickým pohonem. Zároveň se ale dostala do existenčních obtíží a vypadá to, že jednání s možným zachráncem, podle agentury Reuters japonskou automobilkou Nissan, nevedou ke kýženému cíli.

Společnost Fisker Inc. se totiž podle zjištění novin Wall Street Journal připravuje na bankrot. Najal firmu FTI Consulting na finanční poradenství a právnickou firmu Davis Polk pro možné vyhlášení konkurzu. Pro Henrika Fiskera, zakladatele automobilky, by to nebyl první podobný krach – podobný vývoj měla jeho někdejší firma Fisker Automotive, která vyráběla sedan Karma.

Model Ocean, třebaže je na trhu už řadu měsíců, se zatím vyrobil v pouhých zhruba 10 tisících kusech. Na letošní rok firma očekává dodávky jen zhruba 20 tisíc oceanů na celém světě, což není mnoho. Zároveň je za loňský rok ve ztrátě v přepočtu téměř 11 miliard korun.

Automobilka v roce 2020 vstoupila na burzu, ovšem od té doby cena jejích akcií klesá. Ve středu byla na pouhých 32 centech a v letošním roce se dlouhodobě pohybuje pod 1 dolarem za akcii. V únoru newyorská burza varovala, že firmu může vyřadit právě kvůli příliš nízké ceně akcie. Na to, aby se cena dostala nad dolar, má automobilka lhůtu ještě pět měsíců.

Fisker již před několika dny ohlásil nouzová úsporná opatření, která zahrnovala propuštění 15 % zaměstnanců z pozic v oblasti prodeje. Dosud totiž chtěla prodávat auta přímo zákazníkům, rozhodla se však přejít na klasický dealerský model, který je běžný v Evropě i USA.