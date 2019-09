FlixBus chce testovat autobusy s vodíkovými palivovými články

Společnost FlixBus hodlá v souvislosti se svým novým projektem zaměřeným na udržitelnost a bezemisní mobilitu spolupracovat s technologickými experty z německé společnosti Freudenberg Sealing Technologies (FST).

„Chceme se podílet na formování budoucnosti mobility. Moderní flotila autobusů FlixBus je již nyní k životnímu prostředí mimořádně šetrná. Cestování dálkovým autobusem ušetří přibližně 80 % emisí ve srovnání s jízdou autem. Stále se však ptáme, jak můžeme udělat hromadnou dopravu ještě udržitelnější. Po úspěšném spuštění tří plně elektrických autobusů nyní chceme společně s experty z FST vyvinout první dálkové autobusy poháněné energií z palivových článků a stanovit tak v historii mobility další mezník,“ říká André Schwämmlein, zakladatel CEO společnosti FlixMobility.

První dálkové E-busy FlixBusu, které jezdí ve Francii a Německu, pocházejí od BYD a Yutong z Číny. Vývoj technologie palivových článků je pro evropské výrobce autobusů šance, jak se spolupodílet na utváření budoucnosti udržitelné mobility. Pro projekt ohledně palivových článků probíhají v současné době úvodní rozhovory mezi společností FlixBus a výrobci autobusů.

Vozidla poháněná palivovými články by měla být schopna před doplněním paliva najet nejméně 500 kilometrů. Samotné tankování by mělo trvat maximálně 20 minut, protože se do nádrže tankuje místo nafty vodík. Jízdní vlastnosti autobusů na palivové články, jejich výkon a zrychlení, by měly odpovídat současným standardům dálkových autobusů.

„Hybridní systém, který inteligentně kombinuje bateriové a palivové články, je obzvláště praktický pro těžká vozidla, která překonávají velké vzdálenosti, protože čistě elektrická vozidla ještě stále nemají dostatečnou kapacitu baterií pro velký nájezd,“ uvádí Claus Möhlenkamp, ​​generální ředitel Freudenberg Sealing Technologies. „V první fázi projektu na vývoj palivových článků vyčlení FlixBus na pilotní testování technologie část autobusové flotily. V budoucnu chceme tímto způsobem výrazně přispět ke snížení emisí CO 2 v silniční dopravě.“

Zdroj: FlixMobility GmbH