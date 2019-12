FlixBus nabízí nové přímé spojení ze Zlína a Malenovic na Slovensko

Autobusový dopravce FlixBus jednou denně prodlužuje spojení mezi Brnem a Zlínem až do Žiliny. Autobusy v barvách této společnosti nabízí od 15. prosince roku 2019 nové přímé spojení ze Zlína a Malenovic na Slovensko.

Autobusy ve službách společnosti FlixBus odjíždí do Žiliny denně z Malenovic v 10.15 a z autobusového nádraží ve Zlíně v 10.30 hodin. V opačné směru vyjíždí ze Žiliny ve 14 hodin, do Zlína přijíždí v 15.45 a do Malenovic v 16.00. Spoj dále pokračuje do Brna.

„Prodlužujeme jeden z pravidelných spojů mezi Brnem a Zlínem až do Žiliny. Zelené jednopatrové autobusy Setra zákazníkům nabízí ty nejmodernější bezpečnostní prvky i pohodlí,“ uvádí mluvčí FlixBusu Martina Čmielová.

Mezi běžnou výbavu zelených autobusů patří toaleta na palubě, extra místo na nohy, kvalitní Wi-Fi připojení i elektrické zásuvky. Cena jízdenky ze Zlína do Žiliny začíná na 125 Kč.

Pečlivě naplánovat cestu by si měli všichni, kdo chtějí o posledním adventním víkendu nebo během vánočních svátků někam cestovat, ať už osobním automobilem nebo hromadnou dopravou. Období Vánoc již tradičně znamená vyšší provoz na všech hlavních tazích a vyprodané spoje například směrem na Slovensko.

„S vyšší poptávkou po cestování během svátků počítáme už v našem jízdním řádu. S předstihem jsme navýšili přepravní kapacity na našich vnitrostátních spojích pro období Vánoc, a to přibližně o 10 procent, na mezinárodních linkách až o 30 procent,“ dodává Martina Čmielová. Vyšší frekvenci spojů nasazuje FlixBus pro celé období od 19. prosince roku 2019 do 5. ledna roku 2020.

Zdroj: FlixMobility GmbH