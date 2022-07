Ford F-150 Raptor R má datum premiéry, prý bude děsivě rychlý

Současná generace Fordu F-150 Raptor, která z 3,5litrový twin-turbo vidlicového šestiválce doluje nejvyšší výkon 336 kW, rozhodně není pomalá. Konkurenční RAM 1500 TRX, osazený přeplňovaným motorem V8 Hellcat, nicméně nabízí nejvyšší výkon 523 kW, což mu zajišťuje i postavení nejvýkonnějšího sériového pick-upu na severoamerickém trhu. To by se však již brzy mohlo změnit.

Mike Levin, šéf produktové komunikace severoamerického zastoupení automobilky Ford, totiž na svém profilu na Twitteru zveřejnil obrázek, který na první pohled připomíná filmový plakát. Ve skutečnosti se ale jedná o oznámení data představení vrcholného Fordu Ranger Raptor R, které proběhne již 18. července. Tedy příští pondělí.

Kromě pouště s hořícím kaktusem přitom na plakátu zaujme především heslo „Scary Fast,“ tedy v překladu „Děsivě rychlý,“ které o něco níž rozvíjí další text. V překladu tak Ford láká veřejnost, aby “Zažila nový druh rychlosti s Raptorem R.“

Video se připravuje ...

O technických parametrech sice automobilka prozatím mlčí, podle zákulisních informací zahraničních kolegů by však Raptor R měl kráčet ve stopách klasického Raptoru. Kromě výrazného designu se očekávají 17“ kola, obutá do 37“ terénních pneumatik, speciální naladění podvozku, ochranné plechy, tlumiče Fox, uzávěrka zadního diferenciálu a chybět by neměly ani systémy Trail Control a Terrain Management.

Největší očekávání ale panují kolem pohonné jednotky, která by měla být odpovědí na známý Hellcat. Nejčastěji se přitom očekává, že pod kapotou Raptoru R bude uložen kompresorem přeplňovaný 5,2litrový motor Predator V8, představený pod kapotou vrcholného Mustangu Shelby GT500. Ve sportovním kupé přitom nabízí nejvyšší výkon 567 kW, což by byla ideální odpověď na parametry RAM TRX.