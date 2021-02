Nový Ford F-150 Raptor konečně představen. Příští rok dostane V8!

Zatímco v Evropě zůstávají nadupané pick-upy stranou pozornosti, v zámoří se těší až překvapivé přízni zákazníků. Podle Fordu totiž druhá generace Raptoru během uplynulých čtyř let překonala v prodejích celou nabídku sportovních modelů Porsche a překonala prý i prodeje populárního Chevroletu Corvette.

Raptoru se zkrátka daří a tak mu Ford nadělil třetí generaci, která by měla být odolnější, schopnější v terénu, propojenější, lepší ve skocích a v neposlední řadě i výkonnější. V tomto roce se sice do prodejů dostane pouze základní model s vylepšeným 3,5litrovým motorem V6 EcoBoost, v příštím roce však můžeme očekávat i nadupanou verzi Raptor R s motorem V8.

Motory V6 a V8

Ford toho zatím k ostřejší verzi moc neprozradil, podle zákulisních spekulací by však mohla být osazena 5,2litrovým kompresorem přeplňovaným motorem V8 Predator. Ten byl dosud použit pouze ve vrcholném Mustang Shelby GT500, kde produkuje okolo 760 koní. Takové stádo by přitom mohlo být dokonalou odpovědí na RAM 1500 TRX, který je osazen motorem Hellcat o výkonu cca 702 koní.

Prozatím se však zákazníci budou muset spokojit pouze s modernizovanou verzí 3,5litrového motoru V6 EcoBoost, který je spárován s desetistupňovou automatickou převodovkou. Ford bohužel prozatím nezveřejnil parametry nového motoru, neboť ještě nebyly certifikovány. Podle zámořských zdrojů se však počítá s podobným výkonem, jako u minulé generace – tedy cca 450 koní.

Upravený motor by podle Fordu měl dostat upravený systém turbodmychadel, pracovat by měl s kompresním poměrem 10,5:1 a chlazení by měly zajišťovat výkonné ventilátory. Ford také upravil aktivní výfukový systém, který by měl produkovat sportovnější zvuk, a zvětšil nádrž na 36 galonů (cca 136 l), díky čemuž by měl nový Raptor ujet přes 800 km na nádrž.

Upravený rám a podvozek

Zatímco pod kapotou se moc nezměnilo, pod karoserií se děly větší změny. Rám z vysokopevnostní oceli dostal několik výztuh a zesílených komponent, díky kterým by měl vydržet ještě extrémnější namáhání. Zadní náprava pak dostala speciální pětiprvkové zavěšení s vinutými pružinami a panhardskou tyčí, díky čemuž by měl nový Raptor nabídnout lepší ovladatelnost a jistotu za volantem i ve vyšších rychlostech. Zadní náprava je standardně osazena samosvorným diferenciálem Torsen, zatímco vpředu může být příplatkový elektronicky uzavíratelný diferenciál.

Nové jsou také elektronicky ovládané tlumiče Fox Live Valve s vnitřním ventilem, které umí automaticky přizpůsobovat sílu tlumení. Jedná se o největší tlumiče, jaké se kdy na modelu Raptor objevily. Jejich 7,9 silná hliníková konstrukce obsahuje speciálně vyvinutou kapalinu s nízkými třecími ztrátami pro lepší tlumení v terénu i na asfaltu.

Podle Fordu dokážou nové tlumiče díky chytrým senzorům uzpůsobit sílu tlumení nezávisle v každém rohu karoserie až 500x za sekundu, takže na změnu terénu reagují rychleji než řidič. Nastavení tlumičů se přitom mění se zvoleným průměrem pneumatik.

Ford totiž z výroby nabízí nový Raptor na 35 nebo 37 palcových pneumatikách. To jsou mimochodem největší pneumatiky, jaké kdy Ford nabízel pro svůj produkční lehký full-size pick-up. 37palcové pneumatiky přitom znamenají světlou výšku 33,3 cm, přední nájezdový úhel 33,1 °, odjezdový úhel 24,9 ° a přejezdový úhel 24,4 °.

S menšími 35palcovými pneumatikami klesá světlá výška na 30,5 cm, nájezdový úhel se omezuje na 31 °, odjezdový úhel na 23,9 ° a přejezdový úhel na 22,7 °. S menšími pneumatikami však Raptor získává lepší rozsah práce tlumičů. Vpředu může kolo cestovat v rozmezí 35,6 cm, zatímco vzadu až 38,1 cm.

Nové technologie

Zajímavé změny se však odehrály i po stránce technologické výbavy. Raptor dostal nový Terrain Management System, který má režimy Slippery, Tow/Haul, Sport, Normal, Off-Road, Baja a Rock Crawl. Každý režim přitom upravuje chování řízení, stabilizačního systému, aktivního výfukového systému, aktivního odpružení, reakce plynového pedálu i logiku převodovky.

Další specialitkou je nově standardní funkce Trail 1-Pedal Drive, uzpůsobená pro snazší zvládání extrémně náročného terénu. V tomto režimu totiž plynový pedál funguje pro ovládání plynu i brzd. Se stlačením se auto rozjíždí, s povolením naopak zastavuje. Funkce navíc spolupracuje se systémem Trail Control, fungujícím jako tempomat pro pomalou jízdu v terénu, volitelným paketem 360° kamerového hlídání okolí, atd.

Fordu tedy ještě zbývá odhalit finální údaje o výkonu, přesto už víme, že nový F-150 Raptor vstoupí do prodeje během tohoto léta. Cena by měla vzrůst jen minimálně, takže bychom se stále měli bavit o částce do 60.000 dolarů, tedy cca 1.300.000 Kč. Něco nám ale říká, že početná skupinka zájemců bude s nákupem vyčkávat až na představení osmiválcového Raptoru R.