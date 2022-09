Ford se spalovacích motorů nevzdává, poptávka po nich nezmizí

Zatímco se některé automobilky přeorientovávají na produkci elektromobilů, jiné značky se neplánují spalovacích motorů vzdát tak snadno. Do druhé skupiny se řadí americký Ford, který i nadále počítá s vývojem spalovacích motorů a rozšiřování portfolia. V rozhovoru s kolegy z australského webu CarExpert to sdělil viceprezident Fordu pro program spalovacích motorů, Trevor Worthington.

Worthington v rozhovoru řekl, že Ford má v úmyslu rozvíjet jak elektromobilitu, tak se i nadále soustředit na vývoj a rozšiřování nabídky spalovacích motorů. Značka sází na to, že poptávka po spalovacích motorech jen tak nezmizí a ještě dlouhou dobu bude existovat. „Potřebujeme spalovací motory, protože je naši zákazníci chtějí, a naší prací je zajistit, abychom je dělali skutečně dobré. Aby nám vydělávaly, aby se prodávaly v počtu, jaký potřebujeme, ale také… se potřebujeme poohlížet po dalších příležitostech, protože existují potřeby, které nejsou uspokojené.“

Dále pokračoval: „Podívejte se na trhy, které jdou zřejmě nejrychlejší cestou k elektrifikaci, Čína a Evropa, Spojené státy jsou možná o něco pomalejší. Když se podíváte na trhy mimo tyto tři, na zbytek světa, pravděpodobně 50 % vozidel se spalovacími motory, které prodáme v letech 2027, 2028, poputují právě na tyhle ostatní trhy.“ Podle Worthingtona je zřejmě nevyhnutelné, že si čím dál větší počet zemí stanoví termín pro konec spalovacích motorů. Ale kromě hlavních trhů pro elektromobily jsou i další, kde poptávka po spalovácích bude přetrvávat. „Očekávám, že v roce 2035, 2040 ještě bude mnoho trhů, na kterých se budou prodávat auta se spalovacími motory.“

Ford v letošním roce vyčlenil dvě samostatné divize, které se zabývají elektrickými vozidly (Model e) a auty se spalovacími motory (Ford Blue). Účelem bylo, aby část firmy orientovaná na elektromobily mohla fungovat pružněji. Ve výsledku tak bude divize vyvíjející osobní a užitková auta se spalovacími motory pomáhat s financováním elektrické divize. Ford totiž do roku 2026 slíbil do elektromobility proinvestovat 50 miliard dolarů (1,23 bilionu korun). „Když se chystáte utratit 50 miliard za elektromobily, což jsme řekli, že utratíme, tak to nejde z nějaké kreditky. Pochází to ze skutečně solidních plánů na zajištění tržeb a získání peněz, abychom si mohli dovolit transformovat všechno podnikání.“

John Lawler, finanční ředitel Fordu, k tomu přidal: „Náš potenciál ve Fordu je pravděpodobně větší, než jaký jsme kdy měli od dob rozjetí velkovýroby modelu T. A je to skutečně o tom, že se posuneme do propojené digitální doby. A poté samozřejmě k pohonu elektrických bateriových vozidel. Takže spalovací motory neopouštíme, to je jisté, protože naši nabídku aut se spalovacími motory rozšiřujeme. Takže tohle pro nás bude v dohledné době důležité.“