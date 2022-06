Genesis míří do vyšší společnosti. Plánuje divizi pro stavbu zakázkových vozů

Prémiová značka Genesis, která spadá pod jihokorejskou automobilku Hyundai, se sice osamostatnila teprve před pár lety, přesto už si stihla vybudovat dobré jméno v USA a pomalu expanduje také na evropských a asijských trzích. Plány automobilky s touto značkou ale zřejmě budou větší, než jsme si dříve dokázali představit.

Podle zprávy kolegů z The Korean Car Blog totiž Genesis údajně plánuje vytvoření tzv. divize One of One, která by měla pracovat na vytváření unikátních vozidel. Podobně, jako to dělají i ostatní prémiové značky.

Na začátku by přitom tato divize mohla začít vytvářet a uvádět speciální limitované edice běžných modelů, což bývá poměrně častý tah v tomto segmentu. Postupně by však divize mohla dostávat zajímavější úkoly, včetně např. vytváření neprůstřelných vozidel pro ceremoniální účely, atd. Ostatně můžeme připomenout, že v Česku vozy Genesis využívá například i jihokorejský zastupitelský úřad.

Tato prémiová One of One divize by měla být postupně zodpovědná za všechny limitované edice modelů a různé designové pakety pro různé trhy. Fungovat by tak mohla podobně, jako například Porsche Manufaktur, případně Mulliner u vozidel značky Bentley.

Značka Genesis přitom již v minulosti ukázala, že chce nabízet silně individualizované vozy. Při uvedení modelu GV80 na korejském trhu totiž spustila sofistikovaný systém Your Genesis, který zákazníkům umožňoval vytvořit si až 104.000 kombinací pro toto prémiové SUV.

Tento systém zatím není v Evropě, USA ani Číně plně funkční, to by se však postupně mělo měnit. Založení divize One of One se pak podle současných informací očekává ještě letos. Nezbývá tedy než počkat, co vlastně Genesis předvede a jak vysoko se svými vozy zamíří.