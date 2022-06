Kia, Hyundai a Genesis plánují vyvíjet více modelů v Evropě a pro Evropu

Starý kontinent dlouhodobě nepatřil mezi priority trojice jihokorejských značek, to by se však v budoucnu mohlo změnit.

Značky Hyundai, Kia a Genesis, které patří do stejné skupiny Hyundai, se dlouhodobě zaměřovaly především na severoamerické a asijské trhy. Jejich expanze na starém kontinentu přitom stále probíhala a nyní se dostala zřejmě až do bodu, kdy by se mohly věci začít měnit.

Podle informací britských kolegů z Autocar se totiž trojice značek dostala na evropských trzích do bodu, kdy začínají reálně uvažovat o vývoji nových modelů specificky určených pro starý kontinentu. Vývoj by přitom mohl probíhat přímo v Evropě, což by usnadnilo splnění různých specifických nároků dle lokálních zákazníků i legislativních požadavků.

„Byli jsme natolik úspěšní, že jsme dostali více k vlastnímu vývoji,“ uvedl v rozhovoru pro Autocar Tyrone Johnson, působící na pozici výzkumného a vývojového ředitele pro všechny tři značky na evropských trzích. Evropské vývojové týmy by navíc mohly být pověřeny i vývojem dalších globálních modelů, včetně vozů sportovní divize Hyundai N.

Zprávy o úspěších a dalším rozvoji značek Kia a Hyundai na evropských trzích přitom nejsou zas tak velkým překvapením, zajímavou novinkou je však skutečnost, že na svých modelech bude v Evropě (a pro evropské trhy) pracovat i prémiová značky Genesis. Ta je přitom zatím dostupná jen na některých evropských trzích, se svým loňským modelem G70 Shooting Brake už ale údajně slaví solidní úspěchy.

Součástí nové strategie trojice značek na evropském trhu by pak měl být také plán na zdvojnásobení testovacího střediska na slavném německém Nürburgringu, kde se kromě sportovních vlastností ověřuje také výdrž vozů. Ostatně cca 17.700 km na náročném okruhu je důsledná prověrka.

Dodejme však, že hlavní výzkumné a vývojové středisko korejských automobilek v Evropě sídlí v německém Dudenhofenu, kde společnost vlastní i starší testovací trať automobilky Opel.

Vývoj globálního modelu v Evropě přitom nebude pro zdejší zastoupení automobilky zas tak velkou novinkou. V minulosti totiž zdejší výzkumné a vývojové týmy pracovaly na globálních modelech Kona N, i20 N nebo Elantra N. Zejména poslední jmenovaný je pak určen především pro zámořské trhy, jakkoliv se objevuje i na pár vybraných evropských trzích.