Honda doplní nabídku o další elektromobil. Tentokrát to bude SUV

Honda hodlá do roku 2022 elektrifikovat v Evropě své velkoobjemové portfolio. Znamená to i další rozšíření čistě elektrické nabídky.

Automobilka Honda pod vedením nového šéfa sází na elektrifikaci. V dlouhodobém horizontu plánuje prodávat výhradně elektřinou poháněné automobily, a to do roku 2040. S tím logicky souvisí rozšíření nabídky takových vozů. Jedna novinka se rýsuje také pro obohacení evropské nabídky.

„Přijdeme s novým bateriovým elektromobilem v roce 2023. Je to další krok, který nám pomůže mít širší nabídku,“ říká šéf britského zastoupení Hondy Jean-Marc Streng v rozhovoru pro magazín Auto Express. Půjde o automobil vstupující do „správného segmentu, který zajistí vyšší prodeje“, což s velkou pravděpodobností naznačuje, že půjde o SUV.

Právě přípravy elektrického SUV japonská značka v minulosti již několikrát avizovala, zatím však nebylo jasné, zda s ním Honda zamíří i na evropské trhy. V posledních dvou letech debutovaly koncepty SUV e:concept a SUV e:prototype, před prázdninami pak Honda potvrdila vývoj elektrického SUV pro severoamerický trh, vznikající díky tamější alianci s koncernem General Motors.

Pro Evropu se ale zřejmě připravuje jinak koncipovaný model než ten pro USA. Zatímco pro Severní Ameriku půjde zřejmě o vůz velikosti CR-V, pro Evropu se rýsuje spíše městské SUV typu HR-V. Navíc má dorazit o rok dříve než „americká“ Honda Prologue EV chystaná pro rok 2024.

Dokonce se hovoří o tom, že by novinka využila shodnou platformu jako již nabízený městský hatchback Honda e. I to by byl rozdíl proti Prologue EV, jež má využít baterie Ultium z dílny General Motors. Naznačovalo by to každopádně pohon zadních kol nebo futuristický interiér s šesti obrazovkami.

Právě s výsledky Hondy e je zatím výrobce velice spokojen. Ke značce přináší nové a hlavně mladé zákazníky, díky čemuž se snižuje věkový průměr klientely. V Česku se nicméně ukazuje, že odbytiště elektroaut se nachází jinde, od začátku roku byly u nás podle statistik Svazu dovozců automobilů registrovány jen tři kousky éčka.

Příchod nového elektrického SUV je každopádně součástí plánů na kompletní elektrifikaci velkoobjemové nabídky Hondy v Evropě. Už do konce roku 2022 Honda plánuje na evropských trzích nabízet výhradně elektrifikované automobily, elektromobily a hybridy. Elektrickou Hondu e a hybridní Jazz a CR-V ještě letos doplní nová generace HR-V dostupná jen jako hybrid. V příštím roce má pak následovat nový Civic, dostupný též s hybridním pohonem. Výjimkou snad zůstane Civic Type R, který si podle zákulisních informací uchová spalovací motor bez pomoci elektromotoru.