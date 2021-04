Honda už nechce nabízet spalovací motory. Ještě s nimi ale nějakou dobu vydrží

Honda je další automobilkou, která do budoucna počítá s prodejem pouze elektřinou poháněných automobilů. Tuto strategii oznámil nový šéf této japonské automobilky, Tošihiro Mibe, o němž se už před jeho vstupem do funkce mluvilo jako o milovníkovi elektromobility.

Tošihiro Mibe během svého projevu po nástupu do funkce oznámil, že Honda do roku 2040 omezí svoji nabídku výhradně na elektromobily. Jedná se o další pokračování ve stávající strategii. Značka totiž počítá s postupným navyšováním prodejů bateriových elektromobilů a vozů s palivovými články. Do roku 2030 má podíl těchto vozidel na prodejích Hondy na klíčových trzích činit 40 %, do roku 2035 pak 80 %. Elektrifikovat se navíc má rovněž nabídka motocyklů.

„Jedná se o náročné cíle a k jejich dosažení musíme vyvinout kolektivní úsilí celého našeho hodnotového řetězce. Rozhodli jsme se však stanovit vysoké cíle, abychom všichni sdíleli vizi toho, čeho se snažíme dosáhnout, a přijali výzvy směřující k realizaci našich cílů,“ prohlašuje Mibe.

Už dosavadní vedení přitom počítalo s rozsáhlou elektrifikací nabídky značky. Aktuálně platí, že v Evropě bude od konce roku 2022 Honda v klíčových segmentech prodávat pouze elektrifikované modely, tedy hybridy a elektromobily. Výjimkou mají být jen speciality jako hot hatch Civic Type R. Naopak v domovském Japonsku hodlá výhradně elektrifikované vozy prodávat až od roku 2030.

Honda přitom počítá s novou technikou pro avizované elektromobily. Na americkém trhu spolupracuje s koncernem General Motors na vývoji velkých modelů s elektrickým pohonem, když od modelového roku 2024 použije baterie Ultium z dílny americké skupiny, a to pro dva modely - značky Honda a luxusní Acury. V druhé polovině dvacátých let pak uvede vlastní platformu e:Architecture s čistě elektrickým pohonem. Nejprve ji využije právě v USA, posléze však i na dalších trzích. Mohly by už použít nově vyvinuté baterie s pevným elektrolytem, které Honda plánuje uvést na trh po roce 2025.

V Číně chce Honda naopak využít místních zdrojů, když tam během pěti let uvede hned 10 elektřinou poháněných modelů. Prvním z nich bude sériová verze letošního konceptu SUV e:prototype, plánovaná na jaro 2022. Pro domácí japonský trh se pak chystá malý elektrický kei car pro rok 2024. Naopak žádné konkrétnější cíle pro Evropu nový šéf Hondy neoznámil.

Tošihiro Mibe dosud působil jako vedoucí vývoje Hondy, s elektromobilitou už tak má své zkušenosti. Právě pod jeho vedením totiž vznikl elektromobil Honda e. Už loni se tak mluvilo o tom, že pod vedením nového šéfa mohou Hondu čekat velké změny, právě v souvislosti s elektromobilitou.

Spolu s rozvojem elektrického pohonu v posledních měsících přibývá automobilek, které do budoucna chtějí nabízet už jen vozy s elektrickým pohonem. Klíčový bude v tomto směru hlavně rok 2030, právě do konce tohoto desetiletí chtějí ukončit prodej aut se spalovacím motorem Volvo nebo Bentley. Ford pak počítá s tím, že do roku 2030 bude v Evropě v případě osobních aut prodávat jen elektromobily.