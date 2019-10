Honda urychluje své elektrické plány. Modelovou řadu elektrifikuje o tři roky dříve, než plánovala

Honda je jednou z automobilek, která věří elektrifikovanému pohonu. Zbavuje se turbodieselů a postupně rozšíří nabídku hybridů a elektromobilů. V tomto směru oznámila, že do konce roku 2022 bude v Evropě prodávat všechny mainstreamové automobily s nějakou formou elektrifikace.

Japonská automobilka tak dokonce své plány na elektrifikaci své evropské nabídky urychlila. Dosud totiž plánovala, že v Evropě nabídne své všechny modely v hybridní nebo elektrické verzi do roku 2025. Firma k přehodnocení plánů tvrdí, že tím dokazuje, kterak elektrickému a hybridnímu pohonu věří.

Každopádně je zajímavá poznámka, že hybridního nebo elektrického pohonu se dočkají všechny „mainstremové“ modely značky v Evropě. Znamená to tedy, že třeba hot hatch Civic Type R hybridem nebude? Honda to zatím nijak nekomentuje, dávalo by to ale smysl. Vždyť druhý „nemainstremový“ model v její evropské nabídce, supersport NSX, hybridní pohon už má.

„Tempo změn v regulaci, trhu a chování spotřebitelů v Evropě znamená, že posun k elektrifikaci se tu děje rychleji než kdekoli jinde na světě. Vzhledem k tomu, že tempo změn se stále zrychluje, musíme jednat dříve, abychom těmto výzvám mohli čelit přímo,“ říká k tomu Tom Gardner, senior vice prezident evropské divize Toyoty.

Splnění svého cíle chce Honda dosáhnout uvedením hned šesti elektrifikovaných modelů v následujících 36 měsících. Podobu dvou už přitom známe – jedná se o čistě elektrický hatchback s retro vzhledem e a novou generaci modelu Jazz, která bude dostupná výhradně s hybridním pohonem.

Do budoucna by pak jako hybridy měly dorazit i nové generace kompaktního Civicu a SUV HR-V. To CR-V už hybridní variantu už dnes nabízí, a to jakožto náhradu dieselovou verzi. Honda mimo to potvrdila příchod ještě jednoho, nespecifikovaného elektromobilu. Mohlo by se ale jednat o elektrický sporťák vycházející z dva roky starého konceptu Sports EV, o němž se čile spekuluje.