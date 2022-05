Honda láká skicou na své první elektrické SUV Prologue

Představení historicky prvního elektrického SUV modelu v historii japonské automobilky má spojitost s nedávným zahájením spolupráce s americkou automobilkou General Motors. Plány Hondy jsou smělé. Do roku 2030 plánuje ročně prodávat až 800.000 elektromobilů, což by znamenalo 40-50 % celkových prodejů značky. Nebude to ale zadarmo. Investice v podobě 930 miliard korun by však měla do roku 2030 přinést až 30 nových elektromobilů a obrovskou revoluci automobilky.

Ze skici chystaného modelu lze zatím pouze odhadovat, zda se bude jednat o větší SUV, nebo crossover. Prologue by však měl být postaven na platformě Ultium, kterou využívá GM, zatímco další elektrické modely Honda už by měly mít platformu přímo od japonské automobilky. Ta se bude jmenovat E Architecture a poprvé se objeví v roce 2026.

K nastávajícímu strategickému plánu a spojení s GM se vyjádřil viceprezident amerického zastoupení Honda Motors Mamadou Diallo: “Před dvěma lety jsme oznámili strategii, která obsahovala společný vývoj elektromobilu s GM. Výsledkem bude nejen efektivnější proces, ale také skvěle vypadající vozidlo Honda Prologue. Naši dealeři jsou nadšeni z tohoto vozu a ze skutečnosti, že se jedná o pouhý začátek v oblasti elektromobility od Hondy, přičemž v roce 2026 začneme představovat další elektromobily, které se budou vyrábět v Severní Americe.”

Vzhledem ke spolupráci s GM a následnou výrobou v Severní Americe není zcela jasné, zda se první elektrické SUV od Hondy podívá také do Evropy. V současné chvíli Honda na starém kontinentu z EV portfolia nabízí pouze maličkou Hondu e. Pokud však chce japonská automobilka v globálním měřítku zůstat konkurenceschopná na poli elektromobility, nesmí opomenout žádný z výrazných světových trhů.