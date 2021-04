Hyundai Tucson musí do servisu kvůli riziku požáru. Jen v Česku se to týká 13.000 aut

Hyundai Tucson hlásí potíže s ABS. Do modulu systému může proniknout vlhkost, která následně může způsobit zkrat s rizikem vzniku požáru v motorovém prostoru, a to i u zaparkovaného vozidla. Automobil je tak už několik měsíců svoláván v USA do servisů. Nově se svolávací akce týká také evropské verze, vyráběné v Nošovicích. První na to upozornil server Svolávačky.cz, který se svolávacími akcemi dlouhodobě zabývá.

„Nejedná se o aktuální Tucson (NX4), ale o předcházející model (TLe),“ upřesňuje tiskový mluvčí Hyundai Motor Czech David Pavlíček.

Svolávací akce se týká vozů vyrobených od února 2017 do srpna 2020, konkrétně mají tato auta VIN v rozmezí TMAJ2813MLJ000000 ~ TMAJ2813MLJ997665, respektive TMAJ2817ALJ000007 ~ TMAJ3817GLJ179856. „Na českém trhu se jedná zhruba o 13 tisíc vozů. I u tohoto případu platí, že jde o akci preventivního charakteru,“ doplňuje Pavlíček.

Už dříve byla tato servisní akce vyhlášena na vozy prodané v USA, vyrobené v Jižní Koreji, nově se však týká také Evropy. Automobilka v minulosti potvrdila, že jen ve Spojených státech se servisní akce týká na 797.000 aut, vyrobených mezi květnem 2015 a listopadem 2020. V rámci servisního zásahu je jim měněn ABS modul.

Americkým majitelům bylo dokonce doporučeno, aby vůz zastižený svolávací akcí před výměnou modulu raději neparkovali v parkovacích garážích nebo blízko jiných vozidel. Mají tak minimalizovat případnou škodu v případě požáru.