I ty, Hyundai? Korejská značka chce nabídnout funkce k zakoupení v infotainmentu

Není to až tak dávno, co se na BMW snesla ohromná vlna kritiky za to, že chtělo nabídnout vyhřívané sedačky za měsíční poplatek, i když ta věc už v autě fyzicky musela být, když si ho člověk pořizoval, aby mohla fungovat. Nebyla to tak úplně snaha mámit další peníze z klientů, zákazník by při objednání vozu za tu funkci neplatil, ale kritika byla tak silná, že BMW od tohoto plánu upustilo.

Jiné funkce však k aktivaci na kratší dobu než permanentně nabízí, stejně jako řada jiných značek. Nově se k nim plánuje přidat Hyundai, které příchod FOD (Features-On-Demand, „prvky na vyžádání“) pohřbilo hluboko do tiskové zprávy o rozšiřování prvků „propojené mobility“.

O vše se bude starat v dubnu vytvořená organizační složka evropské divize automobilky, nazvaná Hyundai Connected Mobility. Jedním z deklarovaných cílů je pomoci automobilce přejít na tzv. softwarově definované vozidlo, tedy vozidlo, jehož schopnosti a funkce jsou výsledkem softwaru spíš než hardwaru, tedy pohonného ústrojí, karoserie či třeba ergonomie interiéru, jako tomu je dnes.

Nová složka také chce nabídnout zákazníkům portfolio digitálních služeb v autě samotném i v mobilní aplikaci k němu. Zatím není známo, o jaké funkce půjde, ani jaké budou jejich ceny. Dá se nicméně předpokládat, že v nabídce bude třeba rozšíření možností poloautonomní jízdy. To je funkce relativně drahá na pořízení a navíc taková, kterou ne každý využívá denně a mohl by ji chtít třeba jen párkrát v roce pro delší cestu po dálnici.

Jednou ze změn má být přepracování smartphonové aplikace Bluelink, která slouží pro komunikaci s vozem na dálku. Dnes umožňuje auto zamknout či odemknout, zapnout klimatizaci či odeslat cíl do navigace ve voze.

Nově má být zdarma základní verze Lite na prvních 10 let pouze používání online prvků a map ve voze, varianta Plus má stát 2,99 eura (75 korun) měsíčně a nabídnout dálkový přístup k funkcím vozu jako dosud, a konečně verze Pro za 9,99 eur (249 korun) měsíčně má umožnit pokročilejší funkce, jako třeba nákupy z infotainmentu vozu, alespoň dle britského webu Autocar.

Hlavním přínosem však má být možnost „nabídnout nové prvky ve starších autech“, říká Marcus Welz, šéf Hyundai Connected Mobility. Jaké to můžou být, neprozradil, ale naznačil, že by mohlo jít o nový software pro existující komponenty vozu, jako je baterie, elektromotory nebo parkovací kamery a čidla.

„Spousta vylepšení se dá udělat jen softwarem tak, že použijete existující hardware. Budeme pokračovat ve vývoji těchto prvků a funkcí a pak je nabídneme uživatelům,“ uzavírá Welz.