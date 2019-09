Znáte univerzálnějšího závodníka? Mattias Ekström je schopný nastoupit snad na jakoukoliv sedačku. Teď nejčastěji usedá do elektrického cesťáku Cupra E-Racer.

DTM (dvakrát celkový vítěz), soutěže (v letech 2005 a 2006 se objevoval za volantem Škody Fabia WRC), mistrovství světa v rallycrossu (mistr světa)… Úžasná kariéra, docela jsem záviděl. Končit se sice Mattias ještě úplně nechystá, sám však přiznává, že E-Racer je asi jednou z jeho posledních závodnických výzev.

Samozřejmě jsem se zeptal i na klasickou otázku, kterou musí Mattias milovat. A které auto z vaší kariéry se vám líbilo nejvíc, pane Ekström? „Musím říct, že asi rallycrossový speciál od Audi. Těch šest set koní cítím ještě teď,“ usmál se jinak typicky seversky vyklidněný závodník.

Logicky mě zajímalo, třeba i při vzpomínce na zmíněný rallycrossový speciál, jestli Mattiasovi nechybí v E-Raceru zvuk. I DTM se umělo hezky rozeřvat… Mattias mě překvapil. „Vůbec. Zvuk je show pro lidi, jako závodníka mě za volantem spíš obtěžoval. Chápu, že k závodění výrazná zvuková kulisa patří, já se však bez ní v klidu obejdu.“

Celkem podle očekávání je největší rozdíl proti spalovacím závoďákům při brzdění. „Jde o celkové vnímání rychlosti, v elektrickém autě máte méně vjemů. Hlavně na brzdách, kde jsem byl roky zvyklý podřazovat, což mi pomáhalo určit správnou rychlost nájezdu do zatáčky. Teď jenom stojím na brzdě a auto trochu jinak bzučí než při akceleraci. A to je vše. Je to opravdu nezvyk“. Samotné zrychlení je pak poměrně intenzivní, i na Mattiasovi zvyklosti. Vždyť se Cupra E-Racer na stovku dostane za tři sekundy a kousek, čtveřice elektromotorů poskytuje výkon rovných 500 kW (ovšem pouze po dobu desíti sekund, holt elektromobil…), nejvyšší rychlost pak činí 270 km/h. Typicky elektrickým omezením je i přehřívání akumulátorů, které pak musí mechanici v boxech zchladit suchým ledem. Za testovací den prý spotřebují až dva metráky ledu…

Cupra E-Racer je zadokolkou a vzhledem k tomu, že více hmotnosti leží právě na zadní nápravě, Mattias se při otázce na jízdní vlastnosti elektrického cesťáku zazubil. „Hlavně na méně přilnavém povrchu zadek docela utíká, s E-Racerem je to pak podobné jako s motokárou na mokru, rád se přetáčí.“

Seriál závodů ETCR by se měl rozběhnout už příští rok. Uvidíme, třeba to bude nakonec zajímavé závodění. I když bez toho zvuku… Mattiasovi sice chybět nebude, já si ale na to bzučení pořád nějak nemůžu zvyknout. Asi budu muset.