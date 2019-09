Cupra opravdu umí zahrát na city, ať už je to designem aut (nedávno testovaný kombík Leon ST Cupra R je sice pořád hlavně Seat, cupří prvky se na něm však provily zhusta a vypadal úžasně), zážitkem za volantem (znovu připomínám ten úžasný kombík) nebo prostě vším tím kolem nově vytvořené značky. Marketing se Cupře daří, což dokazují i prodeje Cupry Atecy (hlavně v Německu jde tohle rychlé SUV na dračku).

Žádnou sériovou novinku jsme ve Frankfurtu sice neviděli, ale popravdě bych se docela divil, pokud by se koncept Tavascan nedostal do výroby. Je totiž elektrický. A využívá koncernovou techniku platformy MEB, nepřináší tedy nic světoborně nového, co by mělo cestu k sérii komplikovat. A je to crossover s prvky SUV. Může být něco módnějšího než elektrický crossover?

Co naděláme. Každopádně, výkony na papíře nevypadají špatně, dvojice elektromotorů (každý na jedné nápravě) to dotáhne až na 225 kW, což by mělo přinést zrychlení na stovku za 6,5 s. A díky kapacitě 77 kWh lithium-iontových akumulátorů bychom podle WLTP mohli ujet až 450 km.

Cestou nás těžko někdo přehlédne, design je opravdu hodně extrovertní a dynamický (líbí se mi hlavně zvláštně zkosená záď), jak to jen u lehce zvýšeného crossoveru jde. Na druhou stranu nepůsobí nijak přestřeleně, možná interiér se čtveřicí samostatných sedaček je ještě dost „koncepční“, jinak je ale Tavascan vlastně docela reálný.

Seat má el-Born, Cupra by tak asi také měla přispět do elektrického rybníčku. Aby nezůstalo jenom u elektrického závoďáku e-Racer. Ten byl na stánku Cupry samozřejmě také k vidění. I Mattias Ekström se zastavil, když už je ambasadorem e-Raceru. Rozhovor přineseme.