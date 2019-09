V úterý a ve středu jsou stánky na frankfurtském výstavišti vyhrazeny novinářům a odborné veřejnosti, posléze se otevírají všem vítaným návštěvníkům. Druhý den pro nás zpravidla bývá klidnější. Lidí je podstatně méně, všechna auta jsou odhalena a namísto hektického cvrkotu vládne spíše pohodová atmosféra.

To samé platí i pro letošní show ve Frankfurtu, která ostatně byla celkově klidnější než jiné velké autosalony. Premiér nebylo tolik a celá plejáda velkých značek si připsala absenci, byť by na výstavišti měla co ukázat.

Hodně fotografií jsme vám ukázali už včera, šlo o konvenčně poháněné vozy, elektromobily, ale i koncepty pro blízkou či vzdálenou budoucnost. To důležité, co jsme první den vynechali, vám vynahradíme teď. V průběhu středy jsme se podívali třeba na stánky čínských automobilek, kterých je tu letos více než těch japonských.

Skoro to vypadá, že by nám na pokrytí všech zásadních novinek stačil jeden tiskový den. Uvidíme, jak to ve finále ovlivní budoucnost frankfurtského, respektive pařížského autosalonu. Vůbec bych se nedivil, kdybychom za rok či dva už pravidelně vyráželi pouze do Ženevy.