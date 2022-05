ID.Buzz jako pick-up? VW to důkladně zvažuje

Návrat ke kořenům. Tak bychom mohli označit úvahu o uvedení ID.Buzz s otevřeným nákladovým prostorem. Karosářská varianta pick-up nového elektrického MPV ID.Buzz by mohla navázat na padesátá léta minulého století, kdy se v generaci T2 pick-up vyráběl a byl velmi oblíbený.

Video se připravuje ...

Šéfdesignér koncernu VW Klaus Zyciora je člověk, který se zasloužil o design modelů ID. Šedesátiletý designér je vcelku aktivní na sociálních sítích, kde dává možnost nahlédnout do zákulisí designového světa VW Group. Na svém instagramu k příležitosti světového dne designu, který připadá na 27. dubna, odhalil koncept dosud neviděné variace ID.Buzz. Jediná otázka, kterou Zyciora ve svém příspěvku pokládá, je více než výstižná. “Shall we bring it to the next level? - Posuneme to na další úroveň?”. Jaká byla reakce? Desítky pozitivních komentářů ze stran sledujících. Nemá to samozřejmě zcela vypovídající hodnotu, ale VW o této variantě skutečně uvažuje. V samotném příspěvku se ještě Zyciora zmínil, že návrhů karoserií mají ve VW u elektrického ID.Buzz hned několik.

Že už má VW na poli pick-upů model Amarok, který se letos představí v nové generaci? To vůbec nevadí, jedná se o zcela jiné koncepty. Z marketingového týmu Volkswagen během mediální prezentace nového Amaroku unikla zpráva, že by v průběhu druhé generace mohl Amarok ve spolupráci s Fordem přijít i s elektrickou variantou modelu. Zatím však nebylo nic oficiálně potvrzeno.

Modely ID.Buzz a ID.Buzz Cargo se budou vyrábět v hlavním závodě v Hannoveru, a to ještě v první polovině letošního roku. Mimo pick-up verze, která by mohla rodinu ID.Buzz rozšířit, je v podstatě potvrzena obytná verze ID.California, na kterou si ale podle posledních informací budeme muset počkat až do roku 2025.