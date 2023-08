Ignorant v Tesle nedával pozor a skončil v záplavě. A ještě se chce soudit

Jmenuje se to „Autopilot“, případně „Plně samočinné řízení“ (orig. „Full Self Driving“), ovšem je to „jen“ pokročilý systém poloautonomní jízdy, který nemůže navzdory svému zavádějícímu pojmenování být plně samočinný, nemůže zcela nahradit řidiče. Tvrdě se o tom přesvědčil další Američan, když se svou Teslou Model 3 skončil v obří louži mimo silnici.

Muž, kterého youtubový kanál Wham Baam Teslacam identifikuje pouze jako Ryana, jel téměř stokilometrovou rychlostí po silnici nedaleko kalifornského Mono City. Minul jasně viditelnou ceduli s nápisem „Flooded“, označující zaplavenou silnici.

Snad počítal s tím, že jeho auto umí číst, a na situaci nijak nereagoval. Protože ale auta číst zas tak dobře neumí – zvládnou jen některé dopravní značky a tesly nejsou výjimkou – na značku nereagoval ani vůz. Do zaplaveného úseku tedy vjel nezměněnou rychlostí.

Následoval patrně aquaplaning, neboť se ve vodě vůz stočil k pravé krajnici. „Autopilot“ se to snažil korigovat volantem – udělal chybu, před kterou lidské řidiče varuje úplně každá zmínka o tom, co to je aquaplaning a co při něm dělat či nedělat.

Kola natočená doleva tedy po kontaktu s asfaltem znamenala náhlé vybočení auta, ovšem po pár metrech čekala další hluboká voda, kvůli níž se vůz nedokázal udržet na asfaltu a sjel mimo vozovku do desítky centimetrů hluboké louže. Model 3 není terénní vůz a z louže tak hluboké, že nejsou vidět kola vozidla, samozřejmě nedokázal vyjet.

Podle Ryana jsou značky upozorňující na zaplavenou silnici běžným jevem, i když za nimi žádná záplava není. Chce se tedy soudit s městem, které značku umístilo, a také s automobilkou Tesla, že vůz před záplavou patřičně nezpomalil.

Jaké jsou jeho šance na úspěch, je otázkou. Město patřičně označilo nebezpečí na silnici, automobilka Tesla zase navzdory zavádějícímu marketingu uvádí, že Autopilot a Full Self Driving jsou jen asistenční systémy, že mohou chybovat a že řidič musí být připraven kdykoliv převzít kontrolu nad vozem.

Soudní spory týkající se těchto systémů jsou ovšem poměrně časté a nezřídka pro Teslu končí špatně. V loňském roce rozhodl německý soud v případě Modelu 3, že automobilka musí zákazníkovi vrátit kupní cenu vozu 67 tisíc eur (tehdejším kurzem cca 1,6 milionu korun) kvůli zásadním chybám v chování Autopilotu.

V jiném případě ale soud, rovněž v Německu, rozhodl, že Tesla může používat názvy „Autopilot“ a „Full Self Driving“ navzdory tomu, že její auta autopilota ani plně samočinné řízení ve skutečnosti nenabízejí. Cílová skupina zákazníků podle verdiktu pochopí, že tesly nemohou jezdit zcela autonomně.

Kritika jízdních asistentů Tesly se ovšem neomezuje jen na Německo. V Kalifornii tamní úřad pro motorová vozidla označil pojmenování za klamavou reklamu. Americká automobilová organizace AAA v minulosti také uvedla, že řada řidičů nerozumí ani fungování adaptivního tempomatu, natož složitějších systémů či jejich kombinacím, jako nabízejí právě (ale nejen) tesly.