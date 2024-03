Italové vyrobili nový supersport vycházející z Ferrari. Je to zlatý kýč za miliony

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když Italové ze slavné karosárny Carrozzeria Touring už v roce 2021 poprvé uvedli nový osmiválcový supersport Arese RH95, vyslechli si rozporuplné reakce. Novinka zakládala na technice osmiválcových Ferrari a největším lákadlem unikátního kupé byl hlavně svérázný design. A teď se kontroverzní italský supersport vrací a s jistou kýčovitostí dává okolnímu světu najevo, že vy už ani nevíte co s penězi.

Novinka se oficiálně jmenuje Arese RH95 Vento D’Oro a zaujme hlavně zlatými exteriérovými doplňky. Pojmenování „Vento D’Oro“ bychom z italštiny mohli přeložit jako „Zlatý vítr“ a v celém exteriéru i interiéru najdeme až nespočet zlatých doplňků. Co by to bylo za život v luxusu, kdybyste si nemohli dopřát přehnanou okázalost, že? Vedle továrních Ferrari novinka vypadá až trochu bizarně.

Arese RH95 Vento D’Oro pak láká zejména na stylovou kombinaci bílého laku White Morning Frost s malými i velkými zlatými plochami. Nová jsou i unikátní 20“ černo-zlatá kola a v interiéru najdeme záplavu bílé kůže a světlé alcantary. Specialitou exkluzivní edice je i zlatá plaketa pod kapotou se sériovým číslem a podpisy všech techniků a návrhářů, kteří se zapojili do vývoje a výroby supersportu.

Carrozzeria Touring sice nikdy nepřiznala, že supersport Arese RH95 zakládá na osmiválcovém supersportu Ferrari, ale původní model prozrazuje zejména kabina. Arese RH95 totiž vypadá, že kombinuje prvky posledních dvou generací osmiválcových supersportů Ferrari, továrně pojmenovaných 488 GTB a F8 Tributo. Karosárna si přitom vyvinula vlastní prvky interiéru, třeba novou středovou konzoli nebo výdechy ventilace.

O technickém základu pocházejícím z Maranella svědčí i výkonná technika. Exkluzivní supersport Arese RH95 Vento D’Oro má dvěma turbodmychadly přeplňovaný vidlicový osmiválec z Ferrari 488 GTB, který ve standardní specifikaci vyvine 493 kW (670 koní). V Arese RH95 odpovídá naladění ostřejší verze 488 Pista o 530 kW (720 koních). Se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou tak zrychlí z 0 na 100 km/h za 3 sekundy a vyvine maximální rychlost 330 km/h.

Luxusní supersport Arese RH95 Vento D’Oro od italské karosárny Touring se vyrobí o omezeném počtu 18 kusů a továrna uvádí, že výroba každého vozu trvá přibližně 5000 hodin. Speciální edice sice nemá oficiální cenu, ale standardní model RH95 se prodává za 40 milionů korun, včetně dárcovského vozu.