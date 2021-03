Jaguar a jeho elektrická budoucnost. Je to krok k prodeji?

Zatímco jiné koncerny unifikují svoji techniku, Jaguar do budoucna využije odlišné platformy než sesterský Land Rover. V zákulisí se tak spekuluje, co je vlastně důvodem tohoto kroku.

Jaguar je dnes považován už za tradiční značku, ostatně jeho historie se datuje až do roku 1922, byť jméno kočičí šelmy ve svém názvu využila až po válce. Jenže v rychle se měnící dnešní době je možná tradiční až moc, klíčovou součástí její nabídky zůstávají sedany, byť o ně v posledních letech klesá zájem. SUV pak sice nabízí, zároveň s nimi však nemůže tolik konkurovat své sesterské značce Land Rover, která se na ně specializuje.

I proto se v uplynulých měsících hovořilo o změně budoucí strategie, kterou nakonec nový generální ředitel skupiny Jaguar Land Rover Thierry Bolloré letos skutečně představil. A podle očekávání se Jaguar do budoucna zaměří na elektrické automobily, jak se ostatně delší dobu spekulovalo. Cílem je od roku 2025 nabízet výhradně elektroauta, byť nejnovější zprávy naznačují, že tento plán by se nemusel týkat sporťáků. Ty by si mohly přece jen uchovat spalovací motory, byť zřejmě elektrifikované.

Představená strategie má za cíl více odlišit značky skupiny Jaguar Land Rover (JLR). Vedení je chce jasně diferencovat, a to překvapivě nikoliv jen designem a nabídkou, ale také použitou technikou. Zatímco Land Rover se spolehne na dvě architektury - MLA (Modular Longitudinal Architecture) pro větší vozy a EMA (Electric Modular Architecture) pro menší, přičemž obě umožní zástavbu hybridního i čistě elektrického pohonu, Jaguar využije zcela svébytnou techniku, výhradně určenou pro elektřinou poháněné automobily.

V době rozsáhlé unifikace techniky jde o ojedinělý krok, který vyvolává spekulace. Proč Jaguar nevyužije stejnou techniku jako Land Rover, když ta umožňuje čistě elektrický pohon? A proč byl na poslední chvíli zrušen projekt nové generace XJ, která už měla nabídnout elektrický pohon a byla by tak zajímavou první vlaštovkou nové strategie?

Britská média i proto začala psát o tom, zda odlišení techniky Jaguaru a Land Roveru nemá ve skutečnosti jiný důvod. Když se Jaguar Land Rover už před pandemií koronaviru dostal do finančních potíží, spekulovalo se o tom, zda mateřská automobilka, indický koncern Tata, britskou skupinu neprodá. Hovořilo se dokonce o zájmu tehdejší francouzské Skupiny PSA, která se později zfúzovala s Fiat Chrysler Automobiles. Tata nakonec takový krok neučinila, přestože se nadále spekulovalo, zda neprodá alespoň část podílu v JLR.

Aktuálně se tak spekulace o prodeji v této souvislosti rozhořely opět. Jen se tentokrát mluví o možném prodeji značky Jaguar. Tím by se ostatně vysvětlila diferenciace techniky obou sesterských značek, když by vedení už dopředu ani nepočítalo s tím, že by do budoucna fungovaly ještě spolu.

Tyto spekulace přitom nepřímo podpořil sám generální ředitel JL Thierry Bolloré, když na jednání s investory oznámil, že Jaguar hledá partnera, jehož elektrickou platformu by značka využila. Vývoj nové architektury by byl údajně příliš nákladný, a tak chce Bolloré nejprve najít externího partnera, který by techniku Jaguaru dodal. I to je zvláštní krok, vždyť při zaměření se výhradně na elektroauta by vlastní technika přece dávala smysl...

Zvolená architektura navíc musí splňovat požadavky Jaguaru, hlavně z hlediska volnosti designu. Respektive musí umožnit navrhnutí automobilu typického pro značku.

Minimálně jeden partner se už nabízí, je jím BMW, s nímž JLR už v oblasti techniky pro elektromobily spolupracuje. Vyloučena ale není ani kooperace s čínským Geely, majitelem Volva, o němž už se v souvislosti s JLR v minulosti také mluvilo.

Nechme se tak překvapit, jak to s Jaguarem ještě dopadne. Nová strategie každopádně vyvolává řadu otázek, na něž nemá vedení relevantní odpovědi. Bolloré třeba tvrdí, že připravované XJ nesplňovalo novou pozici značky. To je hodně zvláštní vysvětlení, když Jaguar chce být elektrickou značkou (takový pohon mělo auto nabídnout). Že by nakonec opravdu došlo k prodeji? I v době nejistoty kvůli pandemii koronaviru by se o slavnou značkou jistě zájemce našel...