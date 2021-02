Jaguar se stane čistě elektrickou značkou. Už brzy!

Britská automobilka Jaguar Land Rover řešila v uplynulé době finanční problémy, které zesílily i vlivem pandemie koronaviru. Vederní se i v důsledku toho ujal loni na podzim Thierry Bolloré, dříve krátce šéfující Renaultu, který měl najít cestu z této krize. Nyní je strategie pro Jaguar i Land Rover na světě a oficiálně odhalena.

Pravověrné zákazníky přitom nové plány moc nepotěší. Vedení automobilky totiž oznámilo, že Jaguar se stane čistě elektrickou značkou, a to již od poloviny této dekády! „Jaguar projde renesancí, aby se stal čistě elektrickou luxusní značkou s dramaticky krásným novým portfoliem, s emocionálně poutavým designem a průkopnickou technikou nové generace,“ oznámila firma prostřednictvím zveřejněné tiskové zprávy. Dnes přitom nabízí jediný elektrovůz, crossover I-Pace.

Zároveň však automobilka paradoxně oznámila ukončení projektu nové generace Jaguaru XJ, a to přestože už ona měla nabídnout elektrický derivát. Měla přitom debutovat už zanedlouho, a tak je její zrušení o to překvapivější. Automobilka každopádně nevylučuje, že označení XJ do budoucna ve svém portfoliu zachová.

S oznámením elektrické budoucnosti Jaguaru se každopádně potvrdily zprávy, o kterých se už několik měsíců spekulovalo. Jaguar delší dobu trápil nižší zájem zákazníků, způsobený i portfoliem zaměřeným na dnes méně žádané sedany, a tak se delší dobu hovořilo o možné změně strategie. A to právě v možném přeorientování se na elektřinou poháněné vozy.

Více se zaměřit na dnes tak módní SUV Jaguar nemůže, takovým krokem by příliš konkuroval bratrské značce Land Rover. Ostatně vedení britské automobilky zdůrazňuje, že Jaguar a Land Rover mají být jasně odlišené značky se svébytnou osobností.

Dokonce mají užívat svébytné architektury. Land Rover vsadí na novou platformu MLA (Modular Longitudinal Architecture) umožňující postavit elektrifikovaná auta i čistě elektrická, zatímco u menších aut bude užita Electric Modular Architecture (EMA), která vedle elektroaut rovněž umožní stavbu hybridů. Jaguar oproti tomu využije architekturu výhradně pro elektromobily.

Elektrifikací projde také nabídka Land Roveru. V jejím případě se počítá, že do roku 2030 nabídnou všechny její modely verzi s nulovými emisemi s tím, že zhruba 60 % prodejů Land Roveru mají do konce desetiletí tvořit právě elektromobily. První elektrické SUV značky dorazí v roce 2024 s tím, že následovat bude dalších pět takových modelů.

Jen o bateriových elektrovozech to ale nebude. Jaguar Land Rover potvrdil také snahu o vývoj v oblasti palivových článků. První vodíkové prototypy přitom mají na britské silnice vyrazit už v následujících 12 měsících, jakožto součást dlouhodobé investice.

Součástí budoucí strategie je také snaha o udržitelnost. Do roku 2039 tak chce firma dosáhnout nulové uhlíkové stopy, a to jak z hlediska produktů, tak v celém dodavatelském řetězci. V této sféře, stejně jako jiných oblastech, chce přitom firma do budoucna více spolupracovat se svým vlastníkem, indickou automobilkou Tata.