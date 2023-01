Jaguar I-Pace dostal osvěžený vzhled a upravené výbavy

Elektrický crossover Jaguar I-Pace byl představen v roce 2018 a následně získal titul jak evropského, tak celosvětového auta roku 2019. To však neznamená, že by na něm nebylo co zlepšovat, což si uvědomuje i sám Jaguar. Provedl drobné osvěžení vzhledu a upravil výbavy.

Cenami ověnčený design se dočkal několika úprav. Mřížka v čelní masce byla vyměněna za plochou výplň v barevném provedení Atlas Grey a stejným odstínem jsou lakovány také detaily v předním nárazníku. Do upravené čelní masky je zasazeno logo značky v novém černo-stříbrném provedení. Detaily karoserie, od přídě až po záď, které byly dosud lakovány leskle černou barvou, budou od nynějška lakovány stejným odstínem jako zbytek karoserie.

Leskle černá barva však z karoserie nezmizela zcela. Stala se součástí balíčku Black Pack, která je součástí standardní výbavy všech modelů od stupně R-Dynamic SE. Balíček zahrnuje leskle černý rámeček čelní masky, rámeček okolo bočních oken, kryty vnějších zpětných zrcátek a označení modelu na zádi. Nově může být černou barvou lakována i zadní část střechy, která byla dosud na vozech vybavených panoramatickým střešním oknem barvena výhradně ve shodném odstínu se zbytkem karoserie.

Novinkou v nabídce jsou saténové laky karoserie, konkrétně dvě verze šedého odstínu – Eiger Grey a Carpathian Grey. Všechna kola nabízená na modernizovaném Jaguaru I-Pace mají diamantem broušený povrch, vyjma 22palcových disků Style 5069 v odstínu Satin Grey, ladícím s vkládanými částmi z karbonu. Všechna 22palcová kola pak mohou být obuta do samozacelovacích celoročních pneumatik.

Technika vozu zůstala beze změny, což znamená pohon všech kol díky elektromotorům na přední i zadní nápravě, a 90kWh lithium-iontovou baterii (využitelných je 84,7 kWh) umožňující na jedno nabití ujet až 470 kilometrů. Maximální kombinovaný výkon je 294 kW, točivý moment 696 Nm, zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 4,8 sekundy a maximální rychlost Jaguaru I-Pace je 200 km/h.

Plné nabití baterie má z wallboxu o výkonu 7 kW trvat 12 hodin a 45 minut, zatímco wallbox s nabíjecím výkonem 11 kW baterii do plna nabije za 8 hodin a 35 minut. U nabíjení výkonem 100 kW Jaguar uvádí pouze to, že za 15 minut řidič získá 127 kilometrů dojezdu navíc.

Nově je Jaguar I-Pace nabízen ve verzích pojmenovaných R-Dynamic. V závislosti na trhu si zákazníci mohou elektrický crossover pořídit ve výbavách R-Dynamic S, R-Dynamic SE a R-Dynamic HSE. Britský trh se dočkal také provedení 400 Sport s decentním spojlerem na zádi (standardem také u ostatních verzí s 22palcovými koly) a v sériové výbavě dodávaným vzduchovým odpružením.

Uvnitř vozu se toho moc neměnilo. Všechny verze jsou ve standardu vybaveny infotainmentem Pivi Pro s aktualizacemi vzduchem, podporou Android Auto a Apple CarPlay, integrovanou hlasovou asistentkou Alexa, Spotify a navigací What3words. Jaguar slibuje také aktualizovanou podobu mobilní aplikace Jaguar Remote App, jejímž prostřednictvím lze například nastavovat a plánovat nabíjení vozu.

Aktualizovaná verze Jaguaru I-Pace je už k nalezení také na stránkách českého zastoupení značky. Z výše uvedených výbav jsou k dispozici provedení R-Dynamic SE a R-Dynamic HSE. Nižší výbavový stupeň začíná na ceně 2.441.453 korun, zatímco ten vyšší stojí minimálně 2.621.058 korun.