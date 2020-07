Jaguar Land Rover hledá nového šéfa. Přijde z Audi, nebo BMW?

Automobilku Jaguar Land Rover letos čeká významná změna. V září totiž ve své funkci skončí výkonný a generální ředitel Ralf Speth, který britského výrobce vedl už od února 2010. Firma proto již s předstihem hledá nástupce, přičemž ho údajně shání i v řadách konkurence.

Zákulisní zprávy totiž naznačují, že vedení Jaguar Land Roveru řadu kandidátů na post generálního ředitele zúžila na dva. Spethovým nástupcem by se podle těchto zpráv měl stát buď Bram Schot, dřívější předseda představenstva Audi, nebo Klaus Fröhlich, dlouholetý šéf vývoje BMW.

Bram Schot nahradil v čele Audi v létě 2018 zatčeného Ruperta Stadlera, zadrženého v souvislosti s aférou kolem měření emisí, nejprve dočasně, od ledna 2019 definitivně. Ve funkci ale nizozemský manažer, dříve působící u Audi jako šéf prodejů, nevydržel dlouho, od dubna 2020 jej nahradil Markus Duesmann, který do koncernu VW Group přišel z BMW. Ten měl k Audi dorazit už jako přímý nástupce Stadlera, smlouva u BMW mu to ale neumožnila, a tak v Ingolstadtu museli na jeho příchod počkat. I proto Schot ke svému konci v čele Audi řekl: „Práce je hotova.“

Nyní by se ale nabízelo přejít ke konkurenci a zužitkovat své zkušenosti. V čele čtyř kruhů musel po dieselgate výrazně šetřit, což by ho nyní čekalo také u JLR, které se nadále potýká s finančními problémy.

Klaus Fröhlich býval zase dlouholetým šéfem vývoje BMW. K 1. červenci se však musel odebrat do důchodu, a to z důvodu interních pravidel mnichovské automobilky pro členy nejužšího vedení. Dosáhl totiž věku 60 let. U Jaguar Land Roveru by ale nic takového vadit nemělo, jako oceňovaný vývojář by se navíc Fröhlich britskému výrobci též jistě hodil. Stejně jako Schot je tak zajímavým kandidátem na nástupnický post po Spethovi.

Možností je ale prý vícero. Hovoří se také o povýšení Nicka Rogerse, výkonného ředitele pro produktové inženýrství, případně o akvizici Freda Schulze, šéfa výroby továrny Audi v Ingolstadtu. Naopak Mike Manley, generální ředtiel FCA, byl prý ze seznamu kandidátů vyškrtnut.

Ralf Speth vede britskou automobilku od února 2010, tedy většinu času, kdy JLR patří indickému koncernu Tata. Za tu dobu pomohl zvýšit její prodeje, v poslední době se však firmě tolik nedaří. Na podzim Spethovi končí současná smlouva, přičemž dnes čtyřiašedesátiletý manažer původem z Bavorska se ji rozhodl už neprodloužit. U JLR nicméně nadále zůstane ve funkci nevýkonného viceprezidenta, jakožto poradce.