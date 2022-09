Jak bude vypadat nástupce Lamborghini Aventador? Svou vizi nabízí i úpravce DMC

Společnost DMC o sobě dala naposledy vědět docela nedávno, když představila svou úpravu prémiového SUV Rolls-Royce Cullinan. Nyní však úpravce prezentuje něco, co bychom od něj nejspíš nečekali. Z různých špionážních fotografií a uniklých informací totiž stvořil vlastní vizi připravovaného nástupce modelu Lamborghini Aventador.

Už na první pohled je přitom jasné, že jako základ posloužilo Lamborghini Sián FKP 37, které doplnil tradičně agresivní bodykit. Designér se evidentně snažil držet dosud známých tvarů, sluší se však dodat, že na všech špionážních snímcích byl vůz zatím důkladně maskován.

Ještě zajímavější než tvary však bude technika nového modelu. Nástupce Aventadoru by totiž měl dostat nově vyvinutý motor V12 s elektrickou asistencí, na jeho premiéru si však budeme muset počkat až do příštího roku. Stephan Winkelmann, CEO značky, nicméně již v minulosti prozradil, že novinka nebude s již zmiňovaným Siánem nijak mechanicky příbuzná. A to má platit i pro elektrifikaci.

Video se připravuje ...

Zatímco Sián byl hybrid se superkondenzátorem, nástupce Aventadoru by měl být plu-in hybrid. Výhodou bude možnost čistě elektrické jízdy, pravděpodobně alespoň na pár (desítek) kilometrů. Nevýhodou však nejspíš bude vyšší hmotnost. Lamborghini ale nebude mít příliš na výběr, pokud chce splňovat přísnější emise a nabídnout majitelům vozidel přístup i do bezemisních zón.

Spalovací dvanáctiválec by si přitom měl vystačit s atmosférickým plněním, kombinovaný výkon by měl putovat opět na všechna čtyři kola a samozřejmostí by měla být i aktivní aerodynamika, maximalizující efektivitu, nebo přítlak vozu. V boji s hmotností by pak mělo pomoci masivní použití karbonu.

Nový elektrifikovaný dvanáctiválec Lamborghini, jehož představení se očekává v příštím roce, by měl navíc naznačit, jak bude vypadat další elektrifikace značky, plánovaná od roku 2023. Připomeňme, že plug-in hybridní motorizaci má přislíbenou i nástupce modelu Huracán, který však nedostane víc jak šest válců. U populárního SUV Urus se pak plug-in hybrid očekává v roce 2024. Prvním čistě elektrickým modelem značky by se pak v roce 2028 měl stát zcela nový crossover.