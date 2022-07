První plně elektrické Lamborghini přijde v roce 2028. Značka slibuje zachování vzrušující jízdy

Kolegové z britského Autocaru si popovídali se šéfem automobilky Lamborghini, Stephanem Winkelmannem, a jejím technickým ředitelem, Rouvenem Mohrem. Tématem rozhovoru byla elektrifikace modelového portfolia, se kterou souvisí prakticky vše, co v současnosti automobilka dělá. První plně elektrické Lamborghini přijde v roce 2028 v podobě crossoveru, přičemž všechna elektrifikovaná auta značky mají zůstat zábavná, místo aby se soustředila jen na výkon a zrychlení.

Lamborghini plán elektrifikace nazvalo Direzione Cor Tauri a stanovilo jeho tři kroky. Prvním je oslava vozů s výhradně spalovacími motory, která skončí s letošním rokem. Další fáze nám přinese plug-in hybridního nástupce Aventadoru, jehož premiéra je očekávána ještě letos a start prodejů od roku 2023. Do konce roku 2024 budou v plug-in hybridní podobě prodávány všechny modely značky.

Prvním plně elektrickým autem se v roce 2028 stane čtyřmístný crossover. Lehkou inspiraci má čerpat z konceptu Estoque představeného v roce 2008. Mimochodem, o čtyřdveřový luxusní sedan od Lamborghini měli zákazníci zájem, ale vedení koncernu Volkswagen projekt zamítlo. Hlavním důvodem byly předpokládané náklady na vývoj v porovnání s očekávaným objemem prodejů. Finanční prostředky byly přesunuty na vývoj SUV modelů koncernu, mezi nimiž je i prodejně velmi úspěšné Lamborghini Urus. Jen v loňském roce se ho prodalo 5.021 kusů, což představuje zhruba 60 % odbytu značky.

O elektrickém crossoveru toho zatím moc nevíme, protože sama automobilka ještě nemá úplně jasno. Vývoj auta totiž ještě ani nezačal, Lamborghini zatím přemýšlí, jakou cestou se vydá. Předpokládá se však využití nové platformy Artemis ze společného vývoje Audi a Bentley, jenž se stane základem pro novou rodinu elektromobilů britského luxusního výrobce. K dalšímu případnému rozšiřování modelové palety se však Winkelmann staví obezřetně.

Zatím není zřejmé, co hybridizace udělá s cenou nástupce Aventadoru, ale je možné, že se budoucí crossover stane nejdražším modelem značky. Kolegové z Autocaru informují o odhadované ceně překonávající hranici 300 tisíc liber, tedy v přepočtu 8,5 milionů korun. Do roku 2030 pak přijde ještě plně elektrický nástupce Lamborghini Urus, což by mohlo značit také příchod elektrické verze technicky spřízněného Bentley Bentayga.

Winkelman zároveň potvrdil, že strategie uvést nejdříve elektrický crossover a SUV vychází z preferencí rodinně orientovaných zákazníků, kteří jsou více otevření přechodu na elektromobily. Řekl k tomu: „Zatím elektrifikace tomuto typu vozidel sedí. To se může změnit, ale my musíme plánovat s ohledem na to, co víme, že bude nejlépe fungovat v současnosti.“

Následně Winkelmann nakousl téma jízdního projevu elektromobilů. „Existují definice, které dle mého názoru žádné elektrické auto v našem segmentu dostatečně nevyřešilo. Nejde jen o zrychlení a ovladatelnost, ale také o odezvu, práci s brzdovým pedálem a vícero protokolů pro zrychlení. To jsou věci u vysoce výkonných elektromobilů dosud neověřené a na nich musíme v následujících letech pracovat.“

K tomuto tématu se vyjádřil také technický ředitel Mohr. Na jeho prohlášení, že i v případě elektrifikovaných aut musí být hrdinou řidič, ne auto, kolegové z Autocaru odpověděli otázkou, co to znamená pro plně elektrická Lamborghini. „Ptáte se správně. Abych byl upřímný, je to výzva, ale musíme k ní přistoupit s otevřenou myslí. Nové technologie znamenají nové příležitosti k nadšení lidí.“

„Ale abych se vyjádřil jasně: nemám na mysli zrychlení. Každý elektromobil umí rychle akcelerovat. Své auto neberete na nedělní projížďku, abyste zas a znovu dávali sprint z 0 na 100 km/h. Možná jednou nebo dvakrát, ale pak je to nudné. My se budeme soustředit na ovladatelnost auta, na jeho reakce na podněty a tak dále. Nebudu zmiňovat konkurenty jménem, ale nemyslím si, že je dnes na trhu elektromobil, který tohle dělá dobře. Všechny ty řeči o čase 0-100 km/h jsou nesmyslné. Skutečně bezvýznamné. V Lamborghini toho od našich aut chceme o dost více.“

V případě hybridních aut, která představují nejbližší budoucnost Lamborghini, a která budou moci díky elektrickým SUV o něco déle spoléhat na spalovací motory, to má značka o něco jednodušší. Úplně snadné to ale není. Mohr řekl: „Hybridizace přináší hodně možností, které dříve prostě neexistovaly. Obzvláště nadšený jsem z možností vektorování točivého momentu ze strany na stranu. Ano, existovaly možnosti s poloaktivními diferenciály a podobně, ale nyní jsou mnohem větší. Teď vám slibuji, že tahle auta budete moci skutečně řídit. Jsou speciální a žádné obavy z nadbytečné hmotnosti hybridního systému nevydrží.“

Mohr vidí hybridy jako možnost udělat auto rychlejší a zábavnější, nechce z něj dělat PlayStation. Výzvou je zvolení optimální velikosti baterie, aby nebyla zbytečně těžká, ale zároveň přispěla k jízdním výkonům auta. Důležitá je pro Mohra i konzistentnost, aby se auto po pár odjetých kolech na okruhu nezačalo chovat jinak kvůli vybité baterii. V tomto ohledu bude důležitá rekuperace energie, s níž souvisí také potřeba systém odladit tak, aby neutrpěla práce s brzdovým pedálem.

Znamená to však, že se Lamborghini nebude účastnit bojů o nejvyšší výkon? Mohr odpovídá politicky: „No, abyste mohli být součástí hry, musíte nabídnout určité množství síly, ale je mi jasné, že výhra ve hře o nejvyšší výkon neznamená, že jste postavili nejemotivnější auto. S elektromotory je všechno rychlé. Zákazník nerozezná rozdíl mezi 1,9 a 2,0 sekundami. Zaměřme se proto víc na kontrolu točivého momentu, na zpětnou vazbu, kterou auto poskytuje řidiči. Musíme elektromobilitu využít smysluplněji než k časům z 0 na 100 km/h.“

Přechod na hybridní pohon všech modelů pomůže Lamborghini do roku 2025 snížit emise CO 2 na polovinu současné hodnoty. Následná dvojice elektromobilů přinese další významné snížení. „Je jasné, že se vnímání zákazníků změnilo,“ řekl Winkelmann kolegům z Autocaru. „Jsou si vědomi legislativy a o tuto technologii mají zájem – za předpokladu, že udržitelnost spojí s lepšími jízdními výkony, než jaké nabízí současnost. Proto fáze hybridizace přichází první – to bylo zákaznickou základnou zpracováno a přijato. Dokonce i většina petrolheadů říká, že v tomto přijali naši vizi. A to na oplátku otevře dveře nové skupině zákazníků, aby se zajímali o plnou elektrifikaci.“