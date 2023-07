Jak bude vypadat nová Toyota Land Cruiser? Tento návrh nemusí být vzdálen realitě

Automobilka Toyota v polovině uplynulého měsíce naznačila, že nás nejspíš brzy čeká premiéra dlouho očekávané nové generace modelu Land Cruiser Prado, který se na evropských trzích (včetně českého) prodává pod označením Land Cruiser. Nejmenší a nejcivilnější zástupce ikonické modelové rodiny už je přitom ve své stávající čtvrté generaci na trhu již od roku 2009.

Vydržet tak dlouho na trhu sice Land Cruiseru pomohlo několik modernizací, přičemž druhý velký facelift prodělal v roce 2017, přesto už by si tenhle nezdolný parťák do města i do terénu zasloužil nástupce, jehož premiéra nemusí být daleko. Ostatně už i Toyota zveřejnila první pohled na siluetu nového modelu ve společnosti s první generací Land Cruiseru.

Právě silueta pak posloužila jako další inspirace pro vytvoření virtuálního návrhu, který byl publikován na webu Kolesa.ru. Základem nového Land Cruiseru se přitom s největší pravděpodobností stane Lexus GX, který byl představen zhruba před měsícem.

Oba modely nejspíš nabídnou velmi podobné proporce a ostře řezané tvary. Největší rozdíly se očekávají v oblasti přídě a zádě, zatímco boky mohou být téměř identické. Stačí se podívat na boční prosklení a jeho spodní linku, která se u zadních dveří zvedá. Podobně vypadá také profil kapoty a zádi.

Land Cruiser ale s největší pravděpodobností vsadí na usedlejší přední světlomety a jednodušší masku, kterou na virtuálním návrhu zdobí výrazná nápis Toyota. Vzadu se očekávají výrazná vertikálně orientovaná světla, která ale nejspíš přijdou o pruh napříč pátými dveřmi. Střechu pak nejspíš nebude prodlužovat spoiler. Tvary nárazníků ale mohou zůstat téměř identické.

Design by tedy měl být podobný, technický základ však bude pravděpodobně zcela shodný. Bavíme se opět o tradiční rámové platformě GA-F, která by měla nabízet vysokou tuhost. Lze očekávat také sofistikovanou výbavu pro jízdu po silnici i v náročnějším terénu.

Pod kapotou Lexusu GX může být uložen 3,5litrový biturbo přeplňovaný zážehový motor V6 a 2,4litrový přeplňovaný hybrid. Nabídka motorizací nové Toyoty Land Cruiser Prado se pak nejspíš bude lišit v závislosti na trhu, přičemž v Evropě by opět dávalo smysl nabídnout i vznětový motor. S trochou štěstí bychom se ale mohli dočkat i přeplňovaného hybridu, který již v Česku nabízí Lexus 500h.

Zatím se však stále bavíme na úrovni spekulací. Automobilka ke všem ukázkám dodává, že se bližších informací dočkáme již brzy, konkrétní termín premiéry ale dosud nebyl zveřejněn.