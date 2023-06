Po bezmála 14 letech představuje značka Lexus novou generaci terénního modelu GX, který je sourozencem menší Toyoty Land Cruiser, známé pod označením Prado či 150. Hned první dobrou zprávou na úvod je přitom skutečnost, že nová generace rozhodně nevyměkla. Pořád se totiž jedná o pravověrný offroad s rámovým podvozkem, který se v terénu neztratí. Má však i jiné přednosti.

Nová generace Lexusu GX: výjimečné spojení offroadu a inovací

Začněme ale technikou a designem. Základem nového Lexusu GX je rámová platforma GA-F, na které stojí také velký SUV model LX 600. Vpředu je lichoběžníkové zavěšení, vzadu multi-link. Model GX navíc dostal nový elektronický posilovač řízení, který nabídne lepší ovladatelnost na silnicích i v terénu. Volitelně pak nechybí ani adaptivní podvozek Adaptive Variable Suspension.

Pod kapotou už sice nebude atmosférický motor V8, jeho místo ale zaujmou důstojní nástupci. Jako první se na trhu objeví 3,4litrový twin-turbo přeplňovaný motor V6, který nabídne nejvyšší výkon 260 kW (354 k) a 650 Nm točivého momentu. Nová V6 tak starší V8 strčí do kapsy. Na taženém navíc slibuje utáhnout cca 3,6 tuny.

O přenos výkonu se stará desetistupňová automatická převodovka. Standardem je pohon všech kol s uzavíratelným samosvorným středovým diferenciálem Torsen. Volitelně však bude dostupný i vylepšený systém pohonu všech kol, který nabídne například rychlejší zařazení redukce. Model ve výbavě Overtrail navíc slibuje standardní uzávěrku zadního diferenciálu.

Šestiválec tedy nevypadá špatně, v budoucnosti ale automobilka slibuje také 2,4litrový přeplňovaný hybrid, který se u modelu GX objeví jako u vůbec prvního modelu Lexus s rámovým podvozkem. Novinka by přitom měla nabídnout výrazně lepší ekonomiku provozu bez ztráty výkonu.

Hranatost klasického Land Cruiseru

Od techniky se ale pojďme posunout k designu, který je výrazný a jedinečný. Automobilka totiž vsadila na jednoduché hranaté tvary, které mohou připomínat klasické Land Cruisery řady 70. Nechybí však ani charakteristické prvky značky, jako například vřetenovitá maska chladiče.

Ta je v tomto případě celkem jednoduchá a zbytečně nevystupuje, díky čemuž hezky ladí se zbytkem designu. Celkem elegantně na ni přitom navazují světlomety se známým světelným podpisem Lexus, pravděpodobně osazené výkonnými LED moduly.

Kapota je ve středové části lehce propadlá a na její vystouplé bloky elegantně navazují svalnaté blatníky. Přední sloupky se zdají být poměrně úzké a přední sklo působí jednoduše, zatímco hranatá zrcátka působí velmi robustně. Vzadu je umístěno samostatně otevíratelné sklo pátých dveří, pod kterým je LED pásek protažený napříč celou zádí.

Rozměry a výbava

Nový Lexus GX by měl být 5005 mm dlouhý, 2117 mm široký a jeho výška se pohybuje v rozmezí 1915 až 1935 mm. Předchozí generaci tak přerůstá o 70 mm na délku a 95 mm do šířky. Rozvor s hodnotou 2850 mm je delší o 60 mm. Rozměry tedy spadá mezi ta největší SUV.

Novinka bude dostupná v celkem šesti výbavových stupních: Premium, Premium+, Luxury, Luxury + a zcela nových Overtrail a Overtrail+. Zejména poslední dvě výbavy by přitom měly nabídnout perfektní základ pro častý pohyb v terénu. Kromě již zmiňované uzávěrky zadního diferenciálu totiž nebude chybět ani systém E-KDSS, který umožní odpojit stabilizátory pro lepší pohyb kol.

V technologické výbavě nebude chybět ani systém Multi-Terrain Select (MTS), Crawl Control, Downhill Assist Control nebo 3D Multi-Terrain Monitor. Výbava Overtrail+ pak přinese ještě lepší přední sedadla pro maximální komfort mimo zpevněné cesty, nabízející i masážní funkci. V podbězích by měla být 18palcová kola obutá do 33“ All-Terrain pneumatik.

Pro mladé i pro klasiky

Kabina Lexusu GX nabízí známé rozhraní, které působí moderně a ergonomicky propracovaně. Za volantem s dostatečně velkými a logicky rozmístěnými tlačítky vidíme 12,3palcový digitální přístrojový štít, na tento panel pak navazuje 14“ obrazovka multimediálního systému s integrovaným ovládáním ventilace a podporou Apple CarPlay i Android Auto. Volitelně dostupný bude i head-up displej.

Na rozdíl od velké části konkurence přitom Toyota ještě pořád nezanevřela na otočné ovladače pro upravení ventilace a tlačítka, kterými se ovládají terénní režimy. I volič převodovky si ponechal klasickou páku, vedle které vidíme i bezdrátovou nabíječku a zřejmě uzavíratelný odkládací prostor.

Sedmimístná i šestimístná verze

Kabina může být až sedmimístná, kdy je v druhé řadě klasická lavice. K dispozici však bude i šestimístná verze, kdy je v druhé řadě dvojice tzv. kapitánských křesel, která nabídnout jistě vysoký komfort i na dlouhých cestách. Přední sedadla jsou standardně vyhřívaná i odvětrávaná, sedadla v druhé řadě mohou být vyhřívaná.

Třetí řada sedadel může být elektricky ovládaná, přičemž přístup je zajištěn po odklopení sedadel v druhé řadě, dělených v poměru 60:40. V kabině by navíc nemělo chybět až 12 držáků nápojů, 6 nabíjecích zásuvek nebo 120V invertor pro napájení příslušenství.

Nový Lexus GX se bude vyrábět v japonském závodě Tahara a na americký trh by se měl dostat začátkem roku. Nabízí se ovšem otázka, zda by se časem Lexus GX nemohl dostat i na starý kontinent. Po technické stránce či designu by totiž měl být spřízněn s novou Toyotou Land Cruiser Prado/150.