Jak by se vám líbila Škoda Octavia s widebody kitem?

Škoda Octavia je nejen v Česku oblíbeným "terčem" různých úpravců. Jak by se vám líbila s widebody kitem?

Právě s touto vizí přichází indický designer a umělec Vishnu Suresh, který na sociálních sítích vystupuje pod značkou Zephyr Designz. Jeho dílo tedy nepředstavuje skutečné auto, jde o virtuální tuning - ovšem poměrně realisticky vyhlížející.

Upravená octavia je zatím poslední prací indického šikuly. Jako základ posloužil liftback v aktuální generaci v nejsportovnější verzi RS. Vishnu však "vyměnil" originální blatníky za mnohem širší, přidal modifikované nárazníky, přední spoiler, velké zadní křídlo, difuzor a samozřejmě odpovídající kola. Octavia v jeho představě nabízí také výrazně širší a nižší postoj.

Suresh svou vizi widebody octavie prezentuje na 3D renderech dvou vozů: tmavě šedém a zeleném.

Není to ale poprvé, co se tento nadšenec pustil do bestselleru značky Škoda, v minulosti navrhl widebody octavii první generace a zajímavě si pohrál také s generací třetí. Všechny návrhy si můžete prohlédnout v galerii.

A pokud vás zajímá další práce Zephyr Designz, Vishnu se totiž samozřejmě věnuje i vozům i jiných značek, s potěšením vás odkážeme na Instagram a YouTube.