Vstup do USA se posouvá. Cupra za Atlantik vyrazí až po roce 2030

Posledních několik let je velmi turbulentních. Na automobilky nejdřív „zaútočily“ elektromobily, které po nich politici žádali, ačkoliv o ně zákazníci neměli zájem (pomalu se to zlepšuje, ale stále to není ono), pak přišel kovid, zavřené fabriky, zpřetrhané dodavatelské řetězce a ruská invaze na Ukrajinu a sní spojené drahé energie a odchod z ruského trhu. A když už to vypadalo, že se globální situace stabilizuje, tak se do Bílého domu dostal Donald Trump, který rozpoutal doslova obchodní válku s celým světem.

Evropská unie se sice před několika dny dohodla na snížení předpokládaného cla na dovoz zboží včetně automobilů a náhradních dílů z 27,5 na 15 procent, přesto se jedná proti minulosti o výrazně vyšší poplatky.

Ostatně evidentně i kvůli nim koncern Volkswagen odložil vstup Cupry na americký trh. Mladá španělská značka a sestra Seatu měla do Spojených států dorazit koncem této dekády. Brand na pomezí mainstreamu a prémie má díky svému původu velkou šanci uspět mezi stále početnější hispánskou komunitou. Ale nejen pouze mezi ní.

Wayne Griffiths, bývalý šéf Seatu a Cupry, se loni vyjádřil, že vedle elektrického formentoru a většího SUV s lokálně bezemisním pohonem měly na druhou stranu Atlantiku zavítat také hybridy, plug-iny a čistě benzinové modely.

V plánu bylo společně s firmou Penske otevření 20 tzv. Cupra garáží, které by se soustředily primárně na východní a západní pobřeží a na státy tzv. Slunečního pásu s nejvyšší kupní sílou. Cupra vedle importu počítala také s uvedením modelů Made in US, které by byly větší než ty evropské, jak tomu v Americe bývá. V střednědobém výhledu automobilka plánovala prodávat okolo 100 tisíc vozů ročně.

Odložení uvedení ovšem neznamená zrušení vstupu značky na důležitý americký trh. Jak Cupra v uplynulých letech rozšiřovala portfolio z jednoho modelu (Ateca) na současných sedm aut včetně obou karosářských variant Cupry Leon, stoupaly s tím ruku v ruce i prodeje.

Španělé za prvních letošních šest měsíců primárně v Evropě dodali 164.600 aut a blíží se celkovému milionu v historii Cupry. V meziročním srovnání to představuje růst o 33,4 %. Seat si naopak pohoršil o 21,4 procent na 135 tisíc vozů.

Vstup do USA má v plánu také francouzská značka Alpine. Do USA měla přijít v roce 2027, s ohledem na aktuální stav je ovšem nové datum zatím neznámé.

