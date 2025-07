TEST Land Rover Defender Octa 4.4 V8 – Osmiválcová mucholapka za 5 milionů

Jen málo věcí vám za volantem aktuálního Land Roveru Defender přijde tak malicherných jako nářky nad ztrátou rámové konstrukce jeho předchůdce. Jistě, už nebude možné celý vůz rozebrat a detailně repasovat tak jednoduše jako u jeho předchůdce, s úrovní komplexity současné generace by to ale dělal jen blázen.

Pracant? Ale jděte

Na druhé straně, blázny potřebuje tohle auto i jako nové. A nejlépe ty velmi bohaté – kdo jiný by zamířil do showroomu, prstem ukázal na 635koňové SUV za bezmála pět milionů a řekl: „Tohle chci!“? No nic, bylo by nás asi víc. Není se čemu divit: proti výchozímu defenderu byla novinka fyzicky zvětšena, do výšky o 28 mm a do šířky o tučných 68 mm. Rozšířené blatníky teď hostí kola s impozantními rozměry 275/50 R22, ramena zavěšení jsou delší a tužší a úplně jiné jsou tlumiče pérování. V octě se totiž o jízdní komfort stará systém 6D-Dynamics, tedy propojená soustava semiaktivních tlumičů bránících 2585 kg vážícímu monstru v tom, aby se v zatáčkách naklánělo až příliš.

Není to ale jen o lemech blatníků a zavěšení kol. Tak třeba řízení je nejrychlejší ze všech defenderů, jaké byly kdy vyrobeny, a o zastavení se nyní starají 400mm brzdy s brzdiči od Bremba. Nové jsou i oba nárazníky – zadní upravený tak, aby zvládl čtveřici výfuků, a přední pro optimalizaci chlazení a nájezdových úhlů. Že to octa myslí s rychlostí za jakýchkoliv podmínek vážně, naznačuje i funkce launch control, dostupná jak pro použití na silnici, tak poprvé i v terénu. Ale pokud by se vám nechtělo mezi jednotlivými jízdními režimy v terénu přepínat, auto to s radostí udělá za vás.

Také interiér podstoupil několik dílčích změn. Standardním čalouněním je kombinace perforované semianilinové kůže a látky Kvadrat, v našem případě v barvě Sienna/Ebony. Jinými slovy, náš testovaný kus měl hnědé kožené sedačky se speciální funkcí „Body and Soul“, tedy „tělo a duše“. Zní to vznešeně, jde však o to, že do puštěné hudby opěradlo vibruje s nastavitelnou intenzitou. Sedačky tak mají do jisté míry suplovat pocit ze živé hudby a doplňovat skvělé stereo Meridian. Zabarvení sedaček odpovídalo čalounění detailů palubní desky a korunu atmosféře nasadila černá semišová stropnice, která hezky doplňovala jinak pořád lehce utilitární interiér. V jiných autech za bezmála pět milionů bychom byli udiveni množstvím šedivého plastu, zde to ale funguje.

Umění možného

Co ale funguje především, to je osmiválec pod kapotou. Nejde přitom o pětilitr AJ přeplňovaný kompresorem, jak jsme si u land roverů posledních let zvykli. Ten se již přes poslední emisní limity nedostal, dopředu se tak nastěhovala známá 4,4litrová jednotka S68 od BMW, kterou dopují dvě turbodmychadla a mild-hybridní postrk. Celek je naladěný na maximální výkon impozantních 467 kW mezi 5855 a 7000 otáčkami, zatímco maximum točivého momentu 750 Nm je k dispozici od 1800 min-1 až do 5855 min-1, tedy začátku maximálního výkonu. Krátkodobě ale umí nabídnout až 800 Nm. Z nuly na stovku tak Defender Octa vystřelí za rovné 4 sekundy a zrychlovat nepřestane do 250 km/h, kdy zakročí elektronika. Utáhne taky dost, tedy 750, resp. 3500 kg se 150kg maximálním svislým zatížením na kouli.

Kdyby Ford Bronco a BMW X5 M Competition měly dítě, nevypadalo by jinak. Monstrózně velké, všehoschopné náčiní do jakéhokoliv terénu, které si posádku hezky hýčká, zatímco drandí po polňačce někde u horních hranic legálních rychlostních limitů. Jak již naznačují tabulky, zátah německého osmiválce je impozantní už od nízkých otáček, pro nekompromisní zrychlení je ale nutno pedál pořádně přitlačit. To ale zároveň znamená, že není problém půjčit auto i někomu méně zkušenému – s octou není výraznější problém ani převalování na hraně volnoběhu. Tehdy oceníte i ekonomickou stránku provozu, navzdory své povaze jsme se uměli se spotřebou udržet i těsně pod hranicí 12 l/100 km.

To se vám ale povede jedině tehdy, když odoláte nutkání potěšit okolí rykem velkoobjemového osmiválce. Tehdy „defík“ zaklekne zadními koly do podběhů, vystřelí kužel světlometů ke hvězdám a za lehké prodlevy vyrazí kupředu jako dvouapůltunová raketa. Brzdiče jsou i na takto těžké auto předimenzované a nevadnou ani po sérii okresek, auto je za jakýchkoliv okolností dokonale stabilní. Jedno minus jsme ale přece jen našli – dechberoucí dynamika v kombinaci s tradičně kolmým čelním sklem znamená, že máte každých 20 minut chuť zastavit a umýt čelní sklo od nachytaných mušek. Ale pokud to má být jediný jeho problém…

Plusy

Schopnost jezdit všude hodně rychle

Charismatický a silný motor

Pohodlná a zároveň dynamická jízda

Efektní vzhled

Minusy

Nadměrné špinění čelního skla

Vysoká cena

Nejlevnější Defender (90 3.0 D200 MHEV/147 kW) 1 743 859 Kč Nejlevnější Defender Octa 4,4 V8/467 kW 8AT 4x4 4 846 665 Kč Testovaný vůz 5 074 123 Kč