Jak sundat samolepky bez poškození laku: Fyzická síla nemusí stačit!

Malé nálepky jsou levné a poslední roky i oblíbené. Stačí se podívat na auta zaparkovaná na ulici. Pokud zvažujete, že si vůz zvelebíte, pak je velmi důležité zamyslet se nad tím, jak dlouho tam chcete nálepky mít. Nejen čas, ale i materiál mohou rozhodnout o tom, jak půjde odstraňování dobře. Tedy jestli to zvládnete svépomocí doma, nebo budete muset vyhledat pomoc.

Vinylová netvarovatelná

Obliba papírových samolepek pozvolna upadá. Nejčastěji se tak setkáte s těmi z PVC. Jan Zuzaník z firmy Autosamolepky.cz nám blíže popsal materiál, ze kterého se nálepky vyrábějí: „Standardně na výrobu používáme vinylovou fólii, která je monomerická. To znamená netvarovatelná. Takové nálepky není vhodné lepit třeba do prohlubní a záhybů auta, protože nedrží tvar a materiál má tendenci vracet se do původního stavu. Kdo chce tvarovací materiál, musí vždy zvolit litou fólii.“

U samolepek PVC se může vyskytnout problém i v podobě lepidla, které je drží na povrchu. To může být odolné vůči různým prostředkům, navíc si jimi můžete nechtěně poškodit lak karoserie. Papírové nálepky sice krásně drží, avšak sloupnout je není rovněž jednoduché, jak jsme se přesvědčili sami, protože se při tomto procesu často trhají. Jak dlouho mohou nálepky zůstat na autě v zakoupené podobě, upřesňuje Jan Zuzaník: „Životnost nálepek se může lišit napříč výrobci, ale obvykle se garantuje tři až pět let.“