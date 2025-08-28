Muž našel své ukradené lamborghini díky ChatGPT. Také měl obrovské štěstí
Kaliforňan Andrew Garcia se už smířil se ztrátou svého Lamborghini Huracán Evo, ale pak mu naprostou náhodou přistála zpráva s fotografií jeho auta a dotazem, zda se zabývá prodejem supersportů.
Když policejní sbory v jižní Kalifornii postupně rozpletly zločinecký kruh, který se zaměřoval na krádeže supersportů, většina ukradených aut se dostala zpátky ke svým majitelům. Andrew Garcia, kterému lupiči ukradli Lamborghini Huracán Evo, však měl smůlu. Až donedávna.
Vůz, který byl ukraden před dvěma lety, Garciovi najednou přistál na fotografii do zpráv na Instagramu s otázkou, zda tohle auto prodal; patrně tedy coby potenciální zákazník. V přihrádce před spolujezdcem totiž odesílatel zprávy našel Garciovu vizitku.
Ten nelenil a prohnal obrázek umělou inteligencí, konkrétně ChatGPT, a ve spolupráci s Mapami Google zjistil, že se místo pravděpodobně nachází v Denveru v Coloradu. Následně uvědomil místní policii a ta ukradený huracán našla. Po více než dvou letech se tak vůz dostal zpět do rukou svého právoplatného majitele.
„Takovéto proaktivní získávání informací je velkým benefitem“ umělé inteligence ku pomoci nacházení ukradených aut, nechal se slyšet Cale Gould, mluvčí coloradského Úřadu pro prevenci krádeží aut. Všechno to však začalo na obrovském štěstí – že někdo našel Garciovu vizitku a že ho kontaktoval s dotazem, zda se zabývá prodejem podobných aut.
Coloradská policie nezveřejnila, zda člověk, u nějž se auto našlo, byl nějak zapleten do onoho zločineckého kruhu, ani jak se k němu odesílatel oné zprávy dostal. Účastníci zločineckého kruhu jsou v současnosti ve vazbě a čekají na vyřčení rozsudku.
