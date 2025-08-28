Volvo XC70 se vrátilo. Už není kombík, spalovací motor mu ale zůstal
Volvo svou řadu s číslem 7 opustilo v minulé dekádě, nakonec se ale rozhodlo k ní vrátit. Nově se tak představila další generace modelu XC70, který se ale transformoval zcela dle moderních trendů.
Jednou ze specialit Volva jsou zvýšené kombíky Cross Country, které začaly v roce 1997 u Volva V70 XC. Od roku 2003 se auto jmenovalo XC70 a dohromady takto vznikly tři generace, poslední sjelo z linky v roce 2016. Spolu s tím skončila i celá řada se sedmičkou v názvu.
Teď se však vrací, jeho podoba se ale dle očekávání změnila. Volvo představilo novou XC70 na prezentaci v čínském Chengdu, na tamní trh totiž zamíří jako první. Potvrzené ale je, že se podívá i na další trhy, včetně evropského.
Stojí na nové platformě SMA, kterou dosud využívaly jen dva modely značky Lynk & Co. Přes 4,8 metru dlouhý vůz už však není zvýšený kombík a transformoval se do klasického moderního SUV. Pohon zajišťuje plug-in hybridní systém, jehož základem je přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka od Geely. Výkon má 120 kW, točivý moment 255 Nm, spolupracuje s ním multimódová převodovka a auto dokáže fungovat v sériovém i paralelním režimu.
Varianty pohonu jsou dvě. Základní má pohon na přední kola, systémový výkon 234 kW a baterii o kapacitě 21,2 kWh, která má zajistit elektrický dojezd až 116 kilometrů. Druhou je čtyřkolka se 340 kW a baterií o kapacitě 39,6 kWh, která má stačit k dojezdu až 180 km. V této verzi jsou tu hned tři elektromotory (60 kW, 107 kW a 156 kW). Celkový dojezd na benzín a elektřinu má být až 1.200 kilometrů. Větší baterii lze z nuly do 80 % nabít za 23 minut na DC nabíječce, auto má také funkci V2L.
Na čínském základu ve Švédsku navrhli klasicky minimalisticky pohledný vůz, který se podobá třeba novému elektrickému modelu EX90. Interiér se vydal cestou moderny, je v něm 15,4“ centrální obrazovka, 12,3“ přístrojový panel a 9,2“ průhledový displej. Další výbava zahrnuje 23 reproduktorů Harman Kardon, 50W bezdrátové nabíjení mobilních telefonů, sedm airbagů a ambientní osvětlení.
Samozřejmostí je bezpečnost, a jak píše tisková zpráva: „Díky pokročilé senzorické technologii, zahrnující radary, kamery a senzory, dokáže XC70 nepřetržitě monitorovat své okolí a v případě potřeby pomáhat řidiči předcházet kolizím, nebo je zmírňovat.“ Kufr má objem 408 litrů, po sklopení opěradel až 1.456 litrů.
Prodej v Číně už začal, se základní cenou v přepočtu 1.321.000 Kč. Příchod do Evropy potvrdilo i české zastoupení, zatím ale není známo, kdy se tu objeví, nebo kolik bude stát.
Zdroj: Volvo, zdroj foto: Volvo, zdroj videa: Volvo