Opilý řidič měl smrtelnou nehodu. Rodina z ní viní bar a Teslu

Nouzová manuální klika, kterou má řidič Tesly Cybertruck přímo pod prsty, je údajně obtížná k nalezení. Zejména jste-li namol opilí. Rodina žaluje i bar, protože nezajistil  střízlivého řidiče.

Dočtete se to úplně všude, dokonce i na některých lahvích či plechovkách – alkohol za volant nepatří. Texasan Michael Sheehan se však tímto pravidlem neřídil, opilý sedl za volant své Tesly Cybertruck, havaroval a při následném požáru zahynul. Podle pozůstalé rodiny však není vinen on, nýbrž nejen Tesla kvůli použité baterii, ale také bar, kde Sheehan pil.

K nehodě došlo v srpnu 2024 a určení příčiny nebylo jednoduché, protože cybertruck po ní kompletně shořel. Vědělo se, že vůz sjel ze silnice, narazil do betonového propustku a následně začal hořet.

Více než rok po nehodě rodina žaluje jak automobilku Tesla, která Cybertruck vyrobila, tak i bar Barn Whiskey v texaském městě Cypress. Ten měl muži dál nalévat alkohol, přestože „bylo jasné, že Michael Sheehan je očividně pod vlivem alkoholu do té míry, že představuje jednoznačné nebezpečí sobě i ostatním“, stojí v žalobě. Také v ní rodina uvádí, že bar měl zajistit „střízlivého řidiče“.

Automobilku Tesla zase rodina žaluje kvůli údajné nebezpečnosti cybertrucku, který v hodnocení bezpečnosti NHTSA získal plný počet pěti hvězdiček. „Chemické složení baterie je velmi nestabilní a náchylné k tepelnému úniku,“ stojí v žalobě. Tesla podle rodiny mohla použít „chemické složení baterie s pomalejším tepelným únikem“, které jsou na trhu dostupné a umožňují po nehodě „delší dobu na únik“.

Problematická je podle rodiny také klika. Nouzová manuální klika předních dveří cybertrucku není označená a člověk musí vědět, kam sáhnout. Je to sice hned pod prsty, když si odložíte ruku na loketní opěrku ve dveřích, ale přesto je podle rodiny klika „nepochopitelně obtížná k nalezení v nouzi“.

Rodina tak v podstatě říká, že kdyby cybertruck hořel pomaleji a kdyby bylo snazší z něj vystoupit, Sheehan by mohl žít. Žádá tak odškodné ve výši milionu dolarů (21 milionů korun). Na druhou stranu, kdyby místo řízení v silně podnapilém stavu využil pro cestu domů taxíku, zůstal by naživu s mnohem větší pravděpodobností. 

Tesla Cybertruck v Česku • Zdroj: Auto.cz

zdroj: Carcomplaints.com | zdroj foto, videa: Auto.cz

