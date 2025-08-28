Čínský BAIC přichází do Česka s terénním hybridem i levným crossoverem
České zastoupení značky BAIC zahajuje prodeje s čtyřmi modely, z nichž ani jeden není elektromobil. Nejmenší model začíná pod půlmilionem, nejlépe vybavené a nejvýkonnější hybridní SUV s pohonem všech kol stojí dvakrát tolik.
Většina čínských automobilek má historii dlouhou pár let, nanejvýš pár desítek. Čínským státem vlastněný BAIC (od 1973 Beijing Automotive Industry Corp., dnes Beijing Automotive Group Co.) se však vymyká – tato společnost byla založena už v roce 1958 pod jménem BAW (Beijing Automobile Works) pro licenční výrobu sovětských „careven“, tedy GAZů-21.
V 80. letech minulého století spolupracovala s americkým AMC v rámci Beijing Jeep Corp. na licenční výrobě jeepů, v roce 2009 od General Motors odkoupila technologie Saabu po krachu této švédské firmy.
Na českém trhu však neuvidíme ani licenčně vyráběné jeepy, ani starší saaby bez patřičných log, které firma montovala pro domácí trh. Přijíždí několik novinek a tou největší z nich je BJ30e – SUV s hybridním pohonem a velikostí zhruba odpovídající Škodě Kodiaq.
Český web značky popisuje vůz jako „spojení městské sofistikovanosti a terénních vlastností“, ovšem rámovou konstrukci a klasický redukční převod s nápravovými uzávěrkami tu nečekejte. BJ30e má samonosnou karoserii, zavěšení McPherson vpředu a zadní nápravu s víceprvkovým zavěšením pohání výhradně elektromotor. Brodivost je 450 mm, světlá výška při plném obsazení lidmi je velmi hezkých 215 mm a přední a zadní nájezdové úhly jsou 24,5°, resp. 30°.
Kombinovaný výkon vozu je 284 koní (209 kW). Automobilka sice na webu láká na 405 koní, ale detailní technická data odhalují, že toto číslo je zhruba součtem výkonů 154k spalovacího motoru, 177k předního elektromotoru a 75k zadního elektromotoru a prozrazují právě oněch 284 koní kombinovaného výkonu. Takové číslo odpovídá času zrychlení na stovku 6,9 s.
Cena vozu není zrovna lidová – BJ30e stojí 950 tisíc korun. Nejde o základní cenu, existuje jediné provedení a zákazníci si budou volit už jen barvu zvenčí a zevnitř. Výbava obsahuje mimo jiné adaptivní tempomat s asistentem vedení v pruhu i změny jízdního pruhu, LED světlomety, dvouzónovou klimatizaci, systém kontroly kvality vzduchu a jeho filtrování, chlazenou přihrádku v loketní opěrce, elektricky sklopná zrcátka, 230V zásuvku či lampy nad koly pro osvětlení prostoru vedle vozu.
BJ30e se představilo v bílé barvě s černým interiérem a v zelené barvě s šedozeleným interiérem. Tato poměrně odvážná barevná kombinace působí klidně a příjemně a zelenou, která bude víc kontroverzní než šedá, návrháři šetřili. Vnitřku dominuje 14,6“ displej, který jsme zatím nemohli vyzkoušet, a za zmínku stojí také otočný ovladač na středovém tunelu či „děravá“ bezdrátová nabíječka o výkonu 50 W; k tomu je třeba i výkonného chlazení.
Stejně jako ostatní modely, o kterých si ve stručnosti můžete přečíst níže, jsou materiály interiéru příjemné – byť s pravou kůží si potahy sedaček opravdu nespletete – a netřeba se obávat nepříjemného zápachu plastů a lepidla, jemuž se některé jiné čínské značky nedokážou vyhnout.
Zadní sedačky jsou velmi prostorné, o zavazadelníku to však prohlásit nelze, ten je na tuto velikost vozu – BJ30e měří 4.730 × 1.910 × 1.790 mm s rozvorem náprav 2.820 mm – výrazně podprůměrný. Také pod jeho podlahou není rezervní kolo kvůli hybridní technice. Jeho plato však tvoří skládací stoleček, který se dá vyndat a použít třeba při kempování.
Zmíněná zážehová patnáctistovka má jméno Magic Core („magické jádro“) a jde o motor vyvinutý německou společností Meta; představil se už v roce 2021. Je to čtyřválec a má turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek pro plošší křivku točivého momentu; jeho maximum je 188 koní (138 kW) a 305 Nm. Chlubí se tepelnou účinností 39,2 % a velmi nízkou hlučností na volnoběh.
Není to poprvé, co se v Česku objevují vozy značky BAIC, resp. Beijing. Nějaká snaha o dovoz aut značky BAIC na český trh už v minulosti působila, ovšem bez valného úspěchu. Čerstvý vstup probíhá zcela odděleně, v režii polské skupiny Bemo, která má na tamním trhu 57 dealerství a nabízí auta 20 značek. Patří mezi ně i několik čínských – kromě BAIC také Omoda, Jaecoo, MG či JAC.
Rovnou čtyři modely
Slavnostní vstup na český trh znamenal představení třech již delší dobu existujících modelů X35, X55 a X7. Všechny pojí 1,5l čtyřválec; v případě nejmenšího X35, které je zhruba velikosti Škody Kamiq, jde o 150k motor s nepřímým vstřikováním paliva a šestistupňovou manuální převodovkou.
Nejlákavější na něm je jeho cena – v ČR se bude prodávat za 440 tisíc korun. K mání bude jediná výbavová verze, která nabídne zatmavená zadní okna, LEDková světla, elektrické střešní okno a klimatizaci. Pokud vám jeho tvary něco říkají, není to náhoda – v Evropě už tento model jezdí pod italskou značkou DR, která však jen importuje auta z Číny a lepí na ně svá loga.
Prostřední model X55 velikostně odpovídá Škodě Karoq a pod kapotou má zmíněnou patnáctistovku Magic Core, spárovanou s dvouspojkovou samočinnou převodovkou. Za 740 tisíc korun nabídne kromě samozřejmých věcí jako elektrická okna, zrcátka či klimatizace také vyhřívané a ventilované přední sedačky s elektrickým nastavováním, chlazenou schránku v loketní opěrce či prosklenou střechu.
Největší model X7 je někde mezi karoqem a kodiakem; prostorností na zadních sedačkách má blíž k tomu druhému, kufrem zase k tomu prvnímu. Na rozdíl od menších je opravdu na českém webu označený X7, nikoliv X75. Jak si BAIC poradí s vysoce pravděpodobným protestem, ne-li rovnou žalobou od jisté mnichovské značky, prodávající totožně pojmenované šesti- a osmiválcové SUV, generální ředitel českého zastoupení Jan Laube nespecifikoval.
V každém případě, X7 nabízí podobnou výbavu a stejný motor jako X55, ovšem v luxusnějším balení s měkkým, světle hnědým a koženkovým, ale velmi příjemně působícím čalouněním sedaček za 880 tisíc korun. Také má v kabině třetí displej pro ovládání klimatizace po vzoru značky Audi. Z výrazné čtveřice koncovek výfuku na zádi není pravá ani jedna.
Stejně jako u BJ30e, i zde jsou ceny jednotné a k mání bude jedna varianta výbavy i pohonu; zákazníci si budou volit jen barvy. Všechny modely kromě objemu motoru pojí také přítomnost rezervního kola pod podlahou zavazadelníku, absence nepříjemného zápachu plastů a lepidla a velmi dobrá prostornost na zadních sedačkách. Ve srovnání s evropskou konkurencí mají ovšem relativně menší zavazadelník; typické to prvky čínských aut. Interiéry dvou větších modelů spoléhají na ovládání skrz displeje, v X35 má klimatizace vlastní ovládací panel.
Sklad dílů v Polsku
Všechny vozy BAIC budou mít v Česku záruku na 5 let nebo 100 tisíc kilometrů. Dealerů je prozatím pět: po jednom v Ostravě, Brně, Praze, Českých Budějovicích a Karlových Varech. Slovensko má zatím tři, v Bratislavě, Nitře a Košicích.
Skupina Bemo slibuje také relativně rychlou dostupnost náhradních dílů díky skladu, který stojí v Bílsku-Bělé na jihu Polska. I tohle má pomoci českému a slovenskému zastoupení prodat ještě letos několik set kusů; tyto ambice prozradil Laube s tím, že první kusy budou v Česku už v září. Příští rok chce prodat dva tisíce aut.
|Technická data modelů BAIC na českém trhu
|Model
|BJ30e
|X35
|X55
|X7
|Motorizace
|1,5 turbo + 2× elektromotor
|1,5 turbo
|1,5 turbo
|Převodovka, pohon kol
|2st. DHT, 4×4
|6st. man., přední
|7st. dvouspojková, přední
|Nejvyšší výkon/točivý moment spalovacího motoru
|113 kW (154 k)/230 Nm
|110 kW (150 k)/210 Nm
|138 kW (188 k)/305 Nm
|Nejvyšší výkon/točivý moment předního elektromotoru
|130 kW (177 k)/315 Nm
|-
|-
|-
|Nejvyšší výkon/točivý moment zadního elektromotoru
|55 kW (75 k)/135 Nm
|-
|-
|-
|Nejvyšší kombinovaný výkon
|209 kW (284 k)
|-
|-
|-
|Nejvyšší rychlost
|170 km/h
|180 km/h
|200 km/h
|Zrychlení 0-100 km/h
|6,9 s
|11,2 s
|7,8 s
|9,9 s
|Kapacita trakční baterie
|1,67 kWh
|-
|-
|-
|Kombinovaná spotřeba
|6,45 l/100 km
|6,9 l/100 km
|6,7 l/100 km
|7,4 l/100 km
|Provozní/maximální hmotnost
|1.770/2.205 kg
|1.325/1.750 kg
|1.550/1.970 kg
|1.650/2.095 kg
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|1.500/745 kg
|-
|-
|-
|Standardní/maximální objem zavazadelníku
|380/1.495 l
|390/1.200 l
|450/1.400 l
|480/1.600 l
|Délka × šířka × výška
|4.730 × 1.910 × 1.790 mm
|4.325 × 1.830 × 1.640 mm
|4.620 × 1.886 × 1.680 mm
|4.745 × 1.892 × 1.715 mm
|Rozvor náprav
|2.820 mm
|2.570 mm
|2.735 mm
|2.800 mm
|Pneumatiky
|235/60 R19
|215/60 R17
|225/55 R19
|235/55 R19
|Cena
|949.990 Kč
|439.990 Kč
|739.990 Kč
|879.990 Kč
|zdroj: ceníky BAIC na polském trhu, tisková konference BAIC při vstupu na český trh
K této tabulce, shrnující technická data všech v Česku prodávaných modelů, je nutno uvést jednu poznámku. Vznikla kombinací údajů z polských ceníků, kde se tato čtyři auta už prodávají pod názvy BJ30e, 3, 5 a 7, a české tiskové zprávy. V polských cenících je ovšem řada údajů - zejména jde o výkony a spotřeby modelů X35, X55 a X7 - odlišná. Důvod rozdílů zjišťujeme; podle tiskové mluvčí českého zastoupení jsou správná data uvedená v této naší tabulce.
zdroj: BAIC | zdroj foto: BAIC, Marek Bednář/Auto.cz | zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz