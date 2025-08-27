Další debaty ohledně emisních cílů EU: Řeklo se jenom to, co tušíme už dávno
Cíle Evropské unie pro snižování automobilových emisí oxidu uhličitého, včetně plánu na dosažení nulových emisí u osobních a dodávkových vozů do roku 2035, už nejsou splnitelné a je zapotřebí je přehodnotit.
V dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise (EK) Ursule von der Leyenové to uvedli šéf Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Ola Källenius a šéf Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) Matthias Zink. Dodali ale, že výrobci aut a jejich dodavatelé jsou odhodláni pomoci EU ke splnění plánu na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.
"Evropský plán transformace automobilového průmyslu musí překročit hranice idealismu a připustit současnou průmyslovou a geopolitickou realitu. Splnění přísných cílů pro emise osobních a dodávkových automobilů pro roky 2030 a 2035 zkrátka není v dnešním světě proveditelné," píše se v dopise.
Předsedkyně EK by měla 12. září s vedoucími představiteli evropského automobilového průmyslu jednat o budoucnosti odvětví, které čelí mimo jiné konkurenci ze strany čínských výrobců elektromobilů a nyní také americkým clům, píše agentura Reuters.
Källenius a Zink v dopise poukázali na závislost evropského automobilového průmyslu na bateriích z Asie, nedostatečnou infrastrukturu pro dobíjení elektromobilů, vyšší výrobní náklady a rovněž na americká cla. "Současnou cestu snižování emisí oxidu uhličitého v silniční dopravě je zapotřebí přehodnotit, aby bylo zajištěno splnění klimatických cílů EU a zabezpečení konkurenceschopnosti evropského průmyslu," píše se v dopise.
Källenius je zároveň šéfem německé firmy na výrobu luxusních automobilů Mercedes-Benz, zatímco Zink stojí v čele německého podniku Schaeffler, který je dodavatelem automobilovýchsoučástek.