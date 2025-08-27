Tenhle Mercedes 190 E s 250.000 km na hrbu může stát miliony. Čím je tak výjimečný?
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 sice patří mezi nejzajímavější sportovní sedany 80. let, tenhle konkrétní exemplář je ovšem výjimečný.
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 stojí trochu ve stínu konkurenčního BMW M3, přesto jde o vynikající sportovní sedan, který začátkem 80. let minulého století vznikl jako homologační speciál kvůli účasti v okruhovém šampionátu DTM.
V půlce osmdesátých let tahle varianta s 2,3litrovým atmosférickým čtyřválcem o výkonu 136 kilowattů vyšla zhruba na dvojnásobek ceny běžného Mercedesu 190 s dvoulitrovým benzinem s karburátorem. Přece jen šlo o poměrně malosériovou výrobu s odlišnou technikou. Například šestnáctiventilovou hlavu válců vyvinuli u britské společnosti Cosworth. Sedan dostal také upravený podvozek, silnější brzdy, samosvorný diferenciál na zadní nápravě a jiný interiér.
Sportovní sedan od Mercedesu si ve své době oblíbila i spousta profesionálních závodníků. Jedním z nich byl i Brazilec Ayrton Senna, legendární pilot formule 1.
Senna si mercedes pořídil nedlouho po vítězství na Nürburgringu. Zde se v květnu 1984 jel slavnostní závod při příležitosti otevření nového okruhu. Zúčastnilo se ho dvacet špičkových jezdců, mezi kterými nechyběli například Niki Lauda, Alain Prost či Carlos Reutemann. Všichni jezdci seděli za volantem Mercedesu 190 E 2.3-16 v závodní specifikaci.
Tehdy mladý Ayrton Senna do deštivého podniku odstartoval z třetího místa a celý závod nakonec vyhrál. Z auta byl tak nadšený, že si ho objednal.
Vůz si Senna v roce 1985 vyzvedl přímo ve Stuttgartu a poté s ním odjel do anglického Esheru, kde v té době žil. Vozu s pravostranným řízením v metalické barvě Smoke Silver s černým koženým interiérem nechybějí originální dokumenty prokazujícími koupi závodníkem včetně faktury, technických dokladů a daňových dokladů vystavených na jeho jméno.
Slavná Brazilec si sedan nechal další dva roky a najel s ním 45 tisíc kilometrů. Mercedes prodal kvůli přesunu do Monaka a jeho přestupu do McLarenu. Vůz V následujících letech změnil majitele jen několikrát, až se dostal do rukou současného majitele, který jej získal v roce 1996 a v roce 2004 jej odvezl do Austrálie.
Dnes má na tachometru necelých 250.000 kilometrů, přičemž si stále zachovává některé unikátní detaily – včetně podpisu Nikiho Laudy v motorovém prostoru, který se podepsal během Velké ceny Austrálie v roce 2016. Součástí jsou také originální sada nářadí, rádio Becker Mexico, originální hasicí přístroj a dokonce i nepoužitá lékárnička.
Pokud byste po tomhle parádním sedanu toužili, máte možnost. Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Ayrtona Senny je totiž součástí aukce společnosti RM Sotheby's, která se bude konat 1. listopadu v Londýně. Odhadovaná cena se pohybuje mezi 255.000 a 290.000 eur (asi 6.260.000 až 7.118.000 Kč).
Zdroj: Motor1 a RM Sotheby's, video: formule 1, foto: RM Sotheby's