Jaké jsou největší chyby u nehod? Smrt hrozí těm nejtišším

Nacházíme se v Karlových Varech. V moderním simulačním areálu Svět záchranářů, kde si za moment projdeme nejčastější chyby účastníků dopravních nehod. „Nejdůležitější je vždy myslet na vlastní bezpečí,“ poznamenává Lukáš Hutta: ředitel organizace Záchranný kruh, jež v ČR sdružuje záchranářské instituce a za centrum si zvolila právě západ Čech. Rázem to dokresluje na celoevropském výzkumu. Ten zjistil, že pouze 17 % tuzemských motoristů si hlídá své zdraví, když při silničních neštěstích pomáhají druhým. Omylů se však zpravidla nakupí celá řada. Které jsou ty hlavní?

Bez mobilu ani ránu

„To, že odstavujeme auto s výstražnými světly ideálně až za dopravní havárií, nemusím snad ani opakovat,“ říká záchranář Miloslav Panáček a rázem navazuje: „Setkáváme se ovšem s tím, že lidé si reflexní vestu schovají třeba do kufru. Přitom při výstupu z vozu už by ji měli mít na sobě!“ Teprve pak můžete směřovat k bodu srážky – s výstražným trojúhelníkem, lékárničkou a…? „Mobilem. Člověk kolikrát bleskově vystartuje například ke sto padesát metrů vzdálenému karambolu. Vzápětí ale zjistí, že si zapomněl telefon, který bezpodmínečně potřebuje,“ doplňuje druhý záchranář Michal Klapuch a vysílá nás na krátký výběh. „Trvalo vám to přes minutu, což odpovídá litru krve u raněného,“ přepočítává osmadvacetiletý Michal.

Čtyři minuty a konec

Za první krok na místě kolize platí kontrola počtu zraněných osob a jejich vážnost. „Jednoduché pravidlo. Kdo křičí, sil v sobě najde ještě dost. Zamiřte především k těm, již se pomoci nedožadují. Ti bývají v bezvědomí, anebo s těžkými zraněními,“ varuje čtyřiačtyřicetiletý Panáček. Britský Červený kříž na toto konto uvádí, že (tiché) udušení patří mezi pět hlavních příčin úmrtí u nehod. „Jestliže zraněného nerozdýcháte do čtyř minut, nastává smrt,“ zvážňuje Klapuch. Náš šofér statista mlčí, a proto se vrháme rovnou k němu. Současně na území Česka vyťukáváme číslo 155 před „mezinárodnějším“ 112. „Na chytrých telefonech doporučuji si k tomu zdarma stáhnout aplikaci Záchranka, jež složkám IZS vyšle údaje o přesné poloze, čili zrychlí komunikaci,“ popisuje Panáček.

Odpoutávejte vždy zezadu

Klíčové je v případě nehody konat více úkonů souběžně, stejně tak se prý hodí zapojit do akce větší počet osob. „Znám případy, kdy lidé tak vehementně ošetřovali, až vůbec nevytočili záchranáře. Proto okamžitě volejte!“ připomíná Klapuch s tím, že do příjezdu zdravotníků bychom měli být pořád na příjmu a informovat o všech změnách stavu. Náš figurant v bezvědomí postrádá dech, tudíž jej s nasazenými rukavicemi bereme pod bradou a zakláníme mu hlavu pro uvolnění dýchacích cest. „S detaily vyškolený pracovník poradí. Kvůli možné aktivaci airbagu nicméně dbejte na to, abyste zraněného odpoutávali ze zadních sedaček, anebo z boku tak, abyste se nedostali mezi volant a raněného,“ varují oba záchranáři na ne tak zřejmý, ale o to fatálnější kiks.

Až do vyčerpání

„Pakliže dotyčný absolutně nereaguje, sáhněte ihned k resuscitaci,“ má jasno Panáček. Ta musí probíhat výlučně na tvrdém povrchu. Jak ale dostat ven někoho s fyzickou konstitucí členů skupiny Maxim Turbulenc? „Priorita je s nimi klidně škubnout. Jde o záchranu života, a to i za cenu, že zásah bude mít posléze následky,“ hodnotí Panáček a pokračuje: „Ani pak nepolevujte při mačkání hrudníku oběma rukama. Frekvence by se měla pohybovat od sta do sto dvaceti stlačení v hloubce pěti až šesti centimetrů,“ bere si slovo opět Klapuch. „Dokdy takto postupovat?“ tážeme se záchranářů, zatímco figurantovi nataženými pažemi zarputile „muchláme“ hrudní kost. „Než přijedou záchranáři, nebo pokud se osoba začne bránit. A samozřejmě když budete totálně vyčerpáni. Jak jsme si řekli, zásadní je bez výjimky vaše bezpečnost,“ vrací se obloukem na začátek Lukáš Hutta.

12 věcí, které vám pomohou se zásahem u nehody

Zapněte varovné blinkry a odstavte auto ideálně za dopravní nehodu. V případě větší havárie požádejte o pomoc další přítomné. Reflexní vestu mějte připravenou tak, abyste si ji mohli obléct ještě před výstupem z vozu. K místu nehody si s sebou pokaždé vezměte výstražný trojúhelník, lékárničku a telefon. V případě úrazu volejte na území ČR jako první volbu číslo 155. U větších a mimořádných neštěstí potom linku 112. Pro lepší lokalizaci si stáhněte bezplatnou mobilní aplikaci Záchranka. Zkontrolujte počet zraněných a jejich vážnost. Přednostně pomáhejte osobám v bezvědomí a s těžkými poraněními. Silné krvácení se řeší přednostně před resuscitací. Kvůli možné aktivaci airbagu odepínejte pásy u řidiče a spolujezdce ze zadních sedaček. Resuscitaci dělejte na tvrdém povrchu. S nataženými pažemi s frekvencí 100 až 120 stlačeními do hloubky pět až šest centimetrů. Pokud je zraněný v bezvědomí, ale dýchá bez potíží, nevyndáváme jej z automobilu. Do příjezdu záchranářů buďte v kontaktu s dispečery a i po ošetření se zraněným stále věnujte. Na závěr nejdůležitější pravidlo: vaše vlastní bezpečnost je vždy na prvním místě.

Víte, že…

… podle závěrů nedávné švédské studie by až každý osmý vážně zraněný mohl přežít, pokud by byl včas dopraven do nemocnice?

… jedenáct procent tuzemských řidičů stále neví, kam má v případě dopravní nehody zavolat?

… příjezd odborné pomoci na území EU trvá od nahlášení mezi osmi až patnácti minutami?

